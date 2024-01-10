Губернатор Травников обеспокоен ростом ДТП на трассах региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обеспокоен ростом числа ДТП в области. Об этом он рассказал в ходе оперативного совещания 9 января.

Травников отметил, что год начался довольно спокойно. Однако выросло число ДТП в регионе.

Всего было порядка 41 аварии.

— Призываю всех участников дорожного движения соблюдать осторожность, особенно в период непростых метеоусловий, — подчеркнул Травников.

Напомним, что депутат Сергиенко оказался одной из четырех жертв ДТП в Коченевском районе. В ДТП погибли четыре человека.

Ранее редакция сообщала о том, что ребенок, потерявший родителей в ДТП на Рождество, находится в тяжелом состоянии в больнице Новосибирска.