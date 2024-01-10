Губернатор Травников обеспокоен ростом ДТП на трассах региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обеспокоен ростом числа ДТП в области. Об этом он рассказал в ходе оперативного совещания 9 января.
Травников отметил, что год начался довольно спокойно. Однако выросло число ДТП в регионе.
Всего было порядка 41 аварии.
— Призываю всех участников дорожного движения соблюдать осторожность, особенно в период непростых метеоусловий, — подчеркнул Травников.
Напомним, что депутат Сергиенко оказался одной из четырех жертв ДТП в Коченевском районе. В ДТП погибли четыре человека.
Ранее редакция сообщала о том, что ребенок, потерявший родителей в ДТП на Рождество, находится в тяжелом состоянии в больнице Новосибирска.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru