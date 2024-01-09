Автомобили, для управления которыми не нужны права, назвали эксперты

В автомире существуют четыре уникальных автомобиля, которыми, как оказалось, можно управлять без водительского удостоверения, что, несомненно, делает их доступными и максимально удобными для широкого круга пользователей, пишет цифровое издание Pravda.Ru.

Citroën Ami

Электрическая трансмиссия модели делает поездки на данном авто спокойными и тихие. Кнопка Switch дает возможность управлять навигацией, телефоном и мультимедиа, при этом совершенно не отвлекаясь от дороги. Запас хода — 74 км.

Следует отметить, что аккумулятор данного авто легко можно заряжать от простой розетки.

Renault Twizy

Это самый маленький автомобиль Renault, однако, на нем можно беспроблемно передвигаться по оживленным улицам города.

Согласно техническим характеристикам, батарея емкостью 6,1 кВт может обеспечить мощность 17 л. с. и позволяет развить скорость максимум до 80 км/ч. Запас хода — 90 км.

Twizy — экологичный транспорт, на котором очень удобно маневрировать по оживленным улицам.

Mahindra e2o

Автомобиль с достаточно просторным четырехместным салоном и современными технологиями, которые включают систему бесключевого доступа, рекуперативное торможение и GPS-навигацию.

Благодаря блоку литий-ионных батарей запас хода у данной марки 120 км.

Наряду с этим, модель больше не производится на рынках Индии и Великобритании, хоть и является практичным средством городского транспорта.

Tazzari Zero

Литий-ионные аккумуляторы малогабаритного электрокара от итальянской компании обеспечивают мощность 20 л. с. В салоне вас ожидает MP3-радио, USB-порт, 12-вольтовая розетка и электрические стеклоподъемники. Запас хода — 140 км, при этом система рекуперативного торможения повышает дальность хода.

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