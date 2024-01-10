Стало известно, кто разрушил скульптуры из снега в парке «Арена» в Новосибирске

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что вчера с ужасом узнал из СМИ о разрушении вандалами снежной скульптуры в парке около ледовой арены. Однако заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Дара Разживина опровергла эту информацию
Тем не менее, Клемешов потребовал обеспечить охрану снежных скульптур в парке.
— Скульптуры получились красивые, команды хорошо поработали, представили свое творчество. Его нужно сохранить, — добавил он.
Кроме того, чиновник поручил районным администрациям выдвигать на будущие конкурсы свои команды. В этот раз в нем приняли участие профессиональные команды, представители нескольких районов города, а также просто желающие горожане.
Напомним, в этом году фестиваль снежных скульптур в Новосибирске был перенесен из Первомайского сквера в парк у ледового дворца «Арена».
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошел фестиваль снежных баб. Победителями стали скульпторы из республики Саха (Якутия).
Фото из телеграм-канала Анатолия Локтя
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru