В 2019 году в регионе для бюджетников будет построено 100 квартир

Работа по развитию инфраструктурных проектов в Новосибирской области ведется в рамках ряда отраслевых национальных проектов, в числе которых «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и другие, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Общий бюджет министерства строительства Новосибирской области в части реализации национальных проектов в регионе в 2019 году, включая крупные инфраструктурные объекты, составляет порядка 16 млрд рублей, из них 60% составляют федеральные средства. В 2019 году в регионе планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 54 объектов социальной инфраструктуры, в том числе, 46 таких объектов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта – в рамках нацпроектов, – рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, в текущем году в г. Новосибирске и в районах области построено и завершается строительство 19 школ и детских садов, 30 ФАПов, одного дома культуры, двух спорткомплексов и одного стадиона.

Иван Шмидт подчеркнул, что стройплощадка Многофункциональной ледовой арены полностью готова, активно ведется подготовка свайного основания объекта, пробурена 91 свая. По перинатальному центру строительные работы планируется завершить в 2020 году, после чего объект будет передан под монтаж специализированного медоборудования, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. Строительная готовность Регионального центра волейбола в настоящее время составляет более 65%, ввод объекта запланирован на 2020 год.

Говоря о возведении жилья отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории региона, Иван Шмидт отметил, что проект минстроя Новосибирской области по строительству служебного жилья впервые включен в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, – это значит, что данным документом, подготовленным новосибирскими проектировщиками, смогут воспользоваться все регионы России.

— В целом в сфере строительства служебного жилья в этом году в регионе совершен прорыв – впервые за последние четыре года в 2019 году планируется обеспечить работников бюджетной сферы в общей сложности 100 квартирами, построенными за счет средств бюджета области, – рассказал Иван Шмидт.

Общий плановый объем ввода жилья в регионе в 2019 году составляет 1 млн 650 тысяч кв. м, в Сибирском федеральном округе Новосибирская область за 9 месяцев текущего года занимает первое место, на территории региона сдается 2,1% общей площади жилья по России в целом.

По словам Ивана Шмидта, в 2020 году планируется наращивать темпы строительства объектов соцсферы, запланирован ввод в эксплуатацию 69 новых школ, детсадов, больниц и ФАПов, объектов спорта и культуры, – в том числе с использованием пилотных быстровозводимых проектов. Плановый объем ввода жилья в 2020 году составляет 1,7 млн кв. м.

Фото: Юлия Данилова