«Бабка, пошла вон!»: мигранты-торговцы обидели пенсионерку на Центральном рынке в Новосибирске

Нам в редакцию Infopro54 написала жалобу местная жительница. Женщина прочитала материал о том, что в Новосибирске началась дискриминация мигрантов и рассказала свою историю.

― 16 апреля мы были с мужем на Центральном рынке, я вышла оттуда еле живая. На меня свалили шквал презрения и ненависти. Приглашают за товаром, улыбаются сначала. Но только я попросила рассчитаться по карточке ― стали кричать и прогонять вон. Я чуть не заплакала, а мне 64 года, после инсульта. Переборола гордость, волноваться ведь мне нельзя, попросила подождать и поплелась к мужу через ряды, с костылем, он ожидал с тележкой у входа. Дал мне около 200 рублей наличными, я вернулась за покупкой. Но нарвалась опять на крик продавщицы: «Я же сказала, что 215 рублей надо!». Упросила эту таджичку выложить пару яблок, она выложила и сразу же нашла возможность приложить мою карточку пенсионную и списать деньги со счета. Уже потом дома я обнаружила, что яблок стало меньше, а заплатила я полную цену. Возвращаться муж запретил, здоровье дороже, ― написала пенсионерка.

Сибирячка также вспомнила и другой случай, что на том же рынке ей уже подсовывали некачественный товар, видя, что человек пожилой и невнимательный.

― Такая же ерунда с черемшой. Смотрела одну, но пока продавец меня повёл на другой ряд безналично рассчитаться, вернулась и уже на выходе увидела жёлтые пожухлые листья совершенно другого пучка. Вышла, будто побывала в какой-то дикой мусульманский стране, где никто не говорит по-русски, откровенно обманывают, ненавидят, а я, наивная, верю, что люди бывают и хорошие… Жалела их всегда, но такого ушата грязи, унижения, я давно не испытывала, ― продолжила женщина.

Пенсионерка обратилась ко всем политикам и силовикам с просьбой закрыть границы и установить визовый режим для приезжих, а также прекратить институт двойного гражданства.