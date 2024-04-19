Участники СВО будут искать браконьеров и черных лесорубов в Новосибирской области

В Новосибирской области ветеранов СВО будут привлекать к поиску браконьеров и черных лесорубов.
— Скоро остывающие от тяжелых боев ветераны начнут ловить черных лесорубов и браконьеров, — говорится в сообщении телеграм-канала Минприроды Новосибирской области.
По мнению министерства, лес — это лучший процедурный и терапевтический кабинет, так как инспекторы Минприроды всегда спокойны и адаптивны из-за работы в лесу.
Привлечение участников спецоперации к этой работе ранее обсуждалось в кабинетах министерства, а в скором времени превратится в реальность.
Участников СВО также планировали привлекать к борьбе с лесными пожарами, как операторов беспилотников.
Ранее редакция сообщала о том, что освобожденные из плена бойцы СВО вернулись домой в Новосибирск.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock
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