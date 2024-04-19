Участники СВО будут искать браконьеров и черных лесорубов в Новосибирской области

В Новосибирской области ветеранов СВО будут привлекать к поиску браконьеров и черных лесорубов.

— Скоро остывающие от тяжелых боев ветераны начнут ловить черных лесорубов и браконьеров, — говорится в сообщении телеграм-канала Минприроды Новосибирской области.

По мнению министерства, лес — это лучший процедурный и терапевтический кабинет, так как инспекторы Минприроды всегда спокойны и адаптивны из-за работы в лесу.

Привлечение участников спецоперации к этой работе ранее обсуждалось в кабинетах министерства, а в скором времени превратится в реальность.

Участников СВО также планировали привлекать к борьбе с лесными пожарами, как операторов беспилотников.

Ранее редакция сообщала о том, что освобожденные из плена бойцы СВО вернулись домой в Новосибирск.