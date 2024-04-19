Пьяный мужчина приставил пистолет к голове покупателя в магазине Новосибирска

В Новосибирске ГБР задержали вооруженного мужчину, пристававшего к покупателям в одном из магазинов в Дзержинском районе.
Пьяный незнакомец пришел в магазин на улице Авиастроителей поздним вечером 18 апреля. Он приставал к покупателям: просил купить ему пива или пополнить баланс мобильного телефона.
Без внимания не остались и сотрудники торгового павильона — ему непременно хотелось обняться с продавцом. При этом попутно задирал присутствующих в магазине людей.
Когда он один из покупателей согласился купить ему пива, мужчина повел себя крайне странно: он достал из сумки пистолет и приставил его к голове своего благодетеля, после чего направил оружие в сторону продавца. Испуганная девушка нажала тревожную кнопку.
— Прибывшие на вызов бойцы 72-ого экипажа ГБР задержали нарушителя. Полицейские, которым передали задержанного, опознали в нём Русю — уже достаточно всем поднадоевшего местного хулигана, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».
Ранее редакция сообщала о том, что в посетители одного из баров Новосибирска самостоятельно обезвредили вооруженного мужчину.
Видео, скриншот видео предоставлены пресс-службой агентства безопасности «Гвардия».
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