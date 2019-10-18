БАД вместо лекарства

— В нашей лаборатории мы разработали вещество — бетамид, синтезированное из битулина, содержащегося в коре березы. За этим результатом стоит огромный пласт исследований, которые проводились около 15 лет. Мы готовили разработку как лекарственный протекторный препарат для защиты организма больных, получающих агрессивную химиотерапию и вынужденных пить много лекарств. Однако для проведения клинических испытаний, внедрения на рынок лекарственных препаратов нужны очень большие средства, — сообщила в ходе пресс-тура завлабораторией фармакологических исследований Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ) Татьяна Толстикова. — Кроме того, мы посмотрели, какая потребность существует в нашей разработке на рынке — и в итоге решили, что ей не стоит «лежать на полке», поэтому мы, имея большой портфель доклинических испытаний, решили зарегистрировать ее в качестве биологически активной добавки (БАД).

Она уточнила, что получить регистрацию разработки в качестве БАДа институт рассчитывает до конца 2019 года. На рынке она будет продвигаться как профессиональный БАД. За рубежом такие добавки, с четким указанием дозировки, прописывают своим пациентам врачи, которые знают, при каких заболеваниях и как их нужно применять. НИОХ СО РАН на старте планирует продвигать БАД через сетевой маркетинг.

— Онкоклиники, в принципе, не против использовать наши разработки, но для этого мы должны показать, что они пользуются спросом у пациентов, населения, что приносят указанный эффект. Когда мы покажем результаты продаж и использования, мы сможем с ними выходить на учреждения здравоохранения, — говорит Толстикова.

По ее словам, проведенные в лаборатории исследования показывают, что полученное вещество показывает хорошие результаты по защите организма при интенсивной терапии во время лечения тяжелых заболеваний. Их список постоянно расширяется, так как ученые продолжают изучение. Татьяна Толстикова подчеркнула, что в ходе работы сотрудники лаборатории уже защитили 3 докторских диссертации, 7 кандидатских, получили 4 патента.

Как отмечают в институте, с сырьем для производства БАДа проблем не будет, так как кора березы — бросовый материал, который тоннами сжигается в деревообрабатывающей промышленности. Пилотные партии добавки НИОХ будет изготавливать на собственной площадке — в опытно-производственном цехе. Пока речь идет о 5-10 кг вещества в месяц.

— Объем производства будет зависеть от спроса на рынке. Наш цех сейчас в состоянии произвести небольшие объемы продукции, запрашиваемые производителями. В перспективе рассматриваем два варианта. Это может быть создание контрактного производства, когда мы будем отдавать партнерам готовую субстанцию, которую они будут фасовать и упаковывать. Для этого мы планируем закупить дополнительное оборудование, что позволит нам нарастить объемы выпуска субстанции, — уточнил заместитель директора по инновационной деятельности и экономике НИОХ СО РАН Денис Абашев. — Второй вариант — передача производства на аутсорсинг. Какой из вариантов будет предпочтительнее — покажет рынок, но к масштабированию выпуска мы готовы.

Собеседник InfoPro54 сообщил, что институт уже провел переговоры с потенциальным партнером — новосибирским фармацевтическим предприятием. Уточнить, о какой компании идет речь и условия сотрудничества он отказался.

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