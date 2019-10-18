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Делегация АО «РЭС» приняла участие семинаре-совещании ФАС России

  • 18/10/2019, 15:55
С 15 по 17 октября в Ялте состоялся всероссийский семинар-совещание на тему «Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год».

Это крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере тарифного регулирования Российской Федерации, оно проводится в четвертый раз.

В семинаре приняли участие руководители и специалисты Федеральной антимонопольной службы России, федеральных и региональных органов исполнительной власти, регулируемых организаций и экспертного сообщества. Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области было представлено делегацией акционерного общества «Региональные электрические сети» во главе с генеральным директором АО «РЭС» Балан Яной Николаевной.

В ходе стратегических сессий, пленарных заседаний и круглых столов обсуждались вопросы координации осуществления функций по тарифному регулированию федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, а также вопросы совершенствования законодательства в области государственного регулирования тарифов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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