Делегация АО «РЭС» приняла участие семинаре-совещании ФАС России

Это крупнейшее ежегодное мероприятие в сфере тарифного регулирования Российской Федерации, оно проводится в четвертый раз.

В семинаре приняли участие руководители и специалисты Федеральной антимонопольной службы России, федеральных и региональных органов исполнительной власти, регулируемых организаций и экспертного сообщества. Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области было представлено делегацией акционерного общества «Региональные электрические сети» во главе с генеральным директором АО «РЭС» Балан Яной Николаевной.

В ходе стратегических сессий, пленарных заседаний и круглых столов обсуждались вопросы координации осуществления функций по тарифному регулированию федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации, а также вопросы совершенствования законодательства в области государственного регулирования тарифов.

Фото предоставлено пресс-службой компании