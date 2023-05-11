Байден уверен, что дефолт в США станет проблемой для всех стран

Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что объявление дефолта в США приведет к возникновению экономических проблем по всему миру, пишет FBM.

— Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира, — сказал он. — Сейчас не время рисковать скатыванием в рецессию, миллионами рабочих мест, статусом Америки на мировой арене.

При этом эксперты утверждают, что существует вероятность угрозы именно такого развития событий.

Вместе с тем, в республиканской партии, под контролем которой находится Палата представителей, с высокой долей скептицизма рассматривают повышение лимита. Они придерживаются мнения о необходимо сократить госрасходы, чтобы увеличить уровень задолженности. В свою очередь, в Белом доме заявили об отсутствии желания консультироваться с республиканцами касательно потолка госдолга, хоть при этом и готовы обсуждать сокращение расходов.

По данным издания, в январе текущего года американский Минфин применил ряд чрезвычайных мер, что касается достижения лимита заимствований, во избежание дефолта.

Речь идет о том, чтобы отказаться от некоторых категорий бюджетных расходов, а некоторые из них перенести на значительно поздний срок.

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