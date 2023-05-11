Самый большой гендерный перекос среди получателей IT-ипотеки

Кредиты без льгот

Эксперты Домклик проанализировали рынок жилищного кредитования и определили регионы, где с марта 2022 года произошел наибольший рост доли сделок по программе «Ипотека на новостройку» (без учета сделок по льготным программам). В топ 5 таких территории попали два сибирских региона: Кемеровская (+2,4%), а также Новосибирская области. Средний возраст заемщика на первичке по России в целом — 39 лет, доход — 100 тыс рублей.

В сделках по покупке квартир на вторичном рынке и загородного жилья регионы Сибири в топ лидеров не попали. В программе «Ипотека на загородном жилье» характерен тот же тренд, что и на рынке первичного жилья: отток спроса в удаленные от столиц районы. Лидером по росту доли ипотек на рынке загородной недвижимости оказалась Чеченская Республика (+24,7%). Средний возраст заемщика по загородной ипотеке в России — 35 лет, доход — 43 тыс рублей.

Ипотека на ИЖС стала единственной не льготной ипотечной программой, показатели которой выросли в столичных регионах. Аналитики Домклик пришли к выводу, что рост параметра объясняется более высокими доходами жителей столичных субъектов РФ, а также их большей осведомлённостью о программах жилищного кредитования, льготной ипотеке и изменениях в законодательстве. Средний возраст заемщика ИЖС, по данным Домклик, 35 лет, доход — 75 тыс рублей.

Портрет ипотечного заемщика, заключающего сделки по покупке квартир на вторичном рынке, оказался самым стабильным среди всех программ жилищного кредитования: за прошедший год не произошло значительных изменений ни по одному параметру. Чаще всего кредит на покупку жилья на вторичном рынке берут заемщики в возрасте 36 лет со средним доходом 59,9 тыс рублей. 53,7% получаетелей кредита на покупку вторички — женщины.

Льготная ипотека

Что касается льготных программ, то аналитики Домклик выделили три важные трансформации в портрете россиянина, который покупает жильё по «Семейной ипотеке».

Во-первых, «Семейную ипотеку» по-прежнему чаще получают мужчины. Но доля квартир, купленных женщинами, увеличилась по сравнению с прошлым годом (+12,8%).

по сравнению с прошлым годом (+12,8%). Во-вторых, наибольший прирост доли сделок с марта 2022 года зафиксирован в южных регионах страны. В Краснодарском крае параметр увеличился на +2,8%, Ростовской области — на +1,4%, Ставропольском крае — на +1,1%.

с марта 2022 года страны. В Краснодарском крае параметр увеличился на +2,8%, Ростовской области — на +1,4%, Ставропольском крае — на +1,1%. В-третьих, незначительно сократилась доля покупателей, состоящих в браке (-4,5%). При этом выросла доля холостых и незамужних (+2,5%) и разведённых людей (+1,9%).

Средний получатель IT-ипотеки самый молодой и обеспеченный — средний возраст 33 года, доход — 168,7 тыс рублей. Среди этой категории заемщиков максимальный процент мужчин — 77,3%.

Портрет типичного получателя Дальневосточной ипотеки также отличается молодостью — 33 года, но его доход меньше более чем в два раза— 71,2 тыс руб. В этом виде кредита наибольшую активность проявляют женщины — 56,4%.

В целом портрет заемщика ипотеки с господдержкой — 37 лет, доход 78,3 тыс рублей. Почти 55% таких заемщиков — женщины.

Ранее редакция сообщала о том, что будут ли банки повышать ставки по ипотеке.