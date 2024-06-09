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Байк-фестиваль «Обская волна» возвращается в Бердск

  • 09/06/2024, 13:07
Автор: Алёна Пятенок
Байк-фестиваль «Обская волна» возвращается в Бердск
Международное мероприятие хотят провести в 2025 году.

Отличную новость сообщил мэр Бердска Роман Бурдин в своих социальных сетях. Чиновник обрадовал байкеров возвращением знаменитого фестиваля «Обская волна».

― Вполне может случится так, что в 2025 году проведение знаменитого среди байкеров международного мотофестиваля «Обская волна» может пройти на бердской земле. Уже сегодня обсуждали возможное место проведения мероприятия с представителем некоммерческой региональной общественной организацией «Мотоклуб 99% МС» Владимиром Кончуковским, ― написал Бурдин.

Байкеры всей России, которые много лет принимали участие в этом знаковом мероприятии надеются, что обещания мэра станут реальностью.

Напомним, знаменитый фестиваль, самый крупный за Уралом, проходил в Новосибирске с 2006 года. Здесь встречаются тысячи гостей и участников, влюбленных в свои мотоциклы и путешествия. Проходит традиционный и масштабный парад байкеров, поражающий своей массовостью и разнообразием транспортных средств. На огромной сцене всегда выступают популярные рок-исполнители. Несколько дней участники проводят в своей атмосфере в палаточном лагере, где с удовольствием общаются, соревнуются  и отдыхают.

Последние несколько лет фестиваль не проводился.

Источник фото: группа в ВКонтакте «Байк-Фест Обская Волна Новосибирск».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Бердск

Теги : Обская волна Новосибирск Бердск байк-фестиваль


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