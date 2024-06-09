Байк-фестиваль «Обская волна» возвращается в Бердск

Отличную новость сообщил мэр Бердска Роман Бурдин в своих социальных сетях. Чиновник обрадовал байкеров возвращением знаменитого фестиваля «Обская волна».

― Вполне может случится так, что в 2025 году проведение знаменитого среди байкеров международного мотофестиваля «Обская волна» может пройти на бердской земле. Уже сегодня обсуждали возможное место проведения мероприятия с представителем некоммерческой региональной общественной организацией «Мотоклуб 99% МС» Владимиром Кончуковским, ― написал Бурдин.

Байкеры всей России, которые много лет принимали участие в этом знаковом мероприятии надеются, что обещания мэра станут реальностью.

Напомним, знаменитый фестиваль, самый крупный за Уралом, проходил в Новосибирске с 2006 года. Здесь встречаются тысячи гостей и участников, влюбленных в свои мотоциклы и путешествия. Проходит традиционный и масштабный парад байкеров, поражающий своей массовостью и разнообразием транспортных средств. На огромной сцене всегда выступают популярные рок-исполнители. Несколько дней участники проводят в своей атмосфере в палаточном лагере, где с удовольствием общаются, соревнуются и отдыхают.

Последние несколько лет фестиваль не проводился.