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Глава СК Бастрыкин пообещал защитить гаишника Гусева от диаспоры и МВД Новосибирска

  • 09/06/2024, 11:47
Автор: Алёна Пятенок
Глава СК Бастрыкин пообещал защитить гаишника Гусева от диаспоры и МВД Новосибирска
Генерал распорядился доложить ему о противоправных действиях в отношении инспектора и его семьи.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин снова обратил внимание на беспредел, который творится в Новосибирске.

Опальный автоинспектор Мошковского отделения после обращения за помощью в СМИ столкнулся с новой волной давления в свой адрес. После первой публикации Александру Гусеву вместо защиты МВД вынесло выговор и неполное служебное наказание.

― Тот же самый проверяющий, который с января приезжает в отделение и ищет повод для увольнения инспектора, заявил, что Гусев якобы при нем порвал объяснение от нарушителя. Провели служебную проверку и на основе показаний от проверяющего Александра наказали. Предполагаем, что это далеко не первое взыскание будет. От него не отстанут, пока он не покинет службу, ― рассказал Infopro54 бывший руководитель Мошковской автоинспекции Сергей Комиссар.

Сам Гусев написал заявление в Следственный комитет, где указал все имена, фамилии и должности вышестоящего начальства, которое добивается его увольнения. Следователи проводят проверку, но по статье «Угроза убийством», а не в отношении руководства МВД за травлю. Результатов пока нет.

На проблему уже второй раз указывает Александр Бастрыкин. Он приказал руководителю СК региона доложить в Москву о проведенных мероприятиях.

― В медиапространстве продолжает обсуждаться ситуация о совершении противоправных действий в отношении сотрудника ГИБДД МВД России по Новосибирской области и его семьи. В 2021 году полицейский вместе с напарником задержал трех выходцев из Азербайджана, которые оказали активное сопротивление. В результате применения табельного оружия один из фигурантов скончался, а его сообщники в дальнейшем осуждены за совершение ряда преступлений. В публикациях сообщается, что в настоящее время в отношении полицейского со стороны диаспоры продолжают поступать угрозы, а руководство принуждает его к увольнению. В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки сведений о противоправных действиях в отношении полицейского и его семьи в Новосибирской области, ― говорится в официальном релизе СК России.

Стоит отметить, что тех руководителей, которые вступились за Гусева уже проводили со службы. По словам бывшего начальника Мошковского ГИБДД, сначала уволился командир отделения, который не помешал инспектору пройти профкомиссию и получить табельное оружие. Затем вынужденно ушел на пенсию и Сергей Комиссар. При этом он вдогонку получил выговор и лишился выходного пособия. Сейчас он пытается оспорить это взыскание в суде, потому что считает его необоснованным.

На этом борьба за выживание в правоохранительной системе простого гаишника не заканчивается. Редакция Infopro54 следит за развитием событий.

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Источник фото: предоставлено коллегами Александра Гусева.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : СК гаишник Векил Абдуллаев Бастрыкин Александр Гусев


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