14-летняя школьница стала мамой в Новосибирской области

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области раскрыли статистику по самым юным родителям в регионе за несколько месяцев 2024 года.
— Возраст самой молодой матери за указанный период — 14 лет, ребенок является у неё первым, — сообщили НГС в управлении.
В прошлом году, по данным ЗАГСа, юными мамами стало 111 сибирячек в возрасте от 14 до 17 лет.
Как правило, заботы о воспитании младенцев, которые появились на свет у школьниц, берут на себя родители подростков.
Проблема раннего материнства уже несколько лет беспокоит чиновников и общественников. Так, например, новосибирский депутат Заксобрания Роман Яковлев попросил запретить тв-шоу «Беременна в 16».
Слуга народа обратил внимание на то, что пора проанализировать ситуацию с молодыми родителями, которые не достигли 25-летнего возраста.
― В прошлом году самой молодой роженице было 13 лет! Здесь даже не соцслужба должна была среагировать, а полиция, ― заявил депутат.
Он считает, что подобные программы на ТВ искажают понятие семьи и родителей, а также убеждают молодых людей, что нет ничего страшного в раннем начале половой жизни.
Ранее редакция рассказывала историю, что 14-летняя школьница родила ребенка от отчима в селе под Новосибирском. Мужчина несколько лет состоял с падчерицей в сексуальной связи. Отец новорожденного был приговорен к 8 годам лишения свободы и этапирован к колонию строгого режима.
Источник фото: freepik.com/автор — freepik
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