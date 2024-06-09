14-летняя школьница стала мамой в Новосибирской области

В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области раскрыли статистику по самым юным родителям в регионе за несколько месяцев 2024 года.

— Возраст самой молодой матери за указанный период — 14 лет, ребенок является у неё первым, — сообщили НГС в управлении.

В прошлом году, по данным ЗАГСа, юными мамами стало 111 сибирячек в возрасте от 14 до 17 лет.

Как правило, заботы о воспитании младенцев, которые появились на свет у школьниц, берут на себя родители подростков.

Проблема раннего материнства уже несколько лет беспокоит чиновников и общественников. Так, например, новосибирский депутат Заксобрания Роман Яковлев попросил запретить тв-шоу «Беременна в 16».

Слуга народа обратил внимание на то, что пора проанализировать ситуацию с молодыми родителями, которые не достигли 25-летнего возраста.

― В прошлом году самой молодой роженице было 13 лет! Здесь даже не соцслужба должна была среагировать, а полиция, ― заявил депутат.

Он считает, что подобные программы на ТВ искажают понятие семьи и родителей, а также убеждают молодых людей, что нет ничего страшного в раннем начале половой жизни.

Ранее редакция рассказывала историю, что 14-летняя школьница родила ребенка от отчима в селе под Новосибирском. Мужчина несколько лет состоял с падчерицей в сексуальной связи. Отец новорожденного был приговорен к 8 годам лишения свободы и этапирован к колонию строгого режима.