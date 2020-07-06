«Балтика» передала 24 000 бутылки воды в медучреждения Новосибирска и Красноярска

Филиал компании «Балтика» в Новосибирске передал питьевую воду для медиков и пациентов Городской Клинической Больницы № 11 и Инфекционной Больницы №1 в Новосибирске и Больницы №20 в Красноярске, где врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, а также для красноярской Станции скорой помощи. В этих медицинских учреждениях работают около 1300 медиков. Помощь оказана «Балтикой» в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий».

С марта «Балтика» развернула социальную кампанию социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой во всех регионах своего присутствия.