«Балтика» заплатила в бюджет Новосибирской области 2,7 млрд рублей акцизов

По итогам полугодия филиал «Балтика-Новосибирск» сохранил свои позиции в числе крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По итогам первых 6 месяцев 2021 года компания перечислила около 2,7 млрд рублей акцизов в региональный бюджет, что на 31,8% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (Всего с 2008 по 2021 год включительно завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 42 млрд рублей акцизов).

За счет чего были достигнуты эти показатели? В компании «Балтика» проанализировали ключевые тренды российского рынка пива в первом полугодии 2021 года. Прежде всего, продолжился переход объемов из традиционной торговли в современную, который получил дополнительный импульс с началом пандемии COVID-19. Несмотря на ограничения, объемы продаж в пивных бутиках и HoReCa восстанавливаются.

Тренды на здоровый образ жизни, безопасность и удобство, домашнее потребление, а также падение реальных доходов обуславливают изменения в каналах продаж: растут отгрузки в дискаунтеры, специализированные магазины и онлайн-торговля.

С точки зрения категорий, увеличивается популярность безалкогольного пива, а также крафтовых и специальных сортов. Кроме этого, наблюдается рост в премиальном и эконом-сегментах за счет среднеценового сегмента. Так, отгрузки безалкогольного пива в компании выросли на 26,14%, в том числе за счет использования новых каналов продаж. В частности, на электронных торговых площадках за первые 6 месяцев 2021 года «Балтика» продала в 4 раза больше безалкогольного пива и напитков, чем за весь 2020 год. Пул партнеров компании по e-commerce в этом году пополнился крупнейшим маркетплейсом страны — Wildberries.

Объем инвестиций компании за первые 6 месяцев 2021 года в целом по стране составил 1,8 млрд рублей. В рамках подготовки к летнему сезону средства были вложены в запуск новинок, приобретение холодильного оборудования, а также аппаратов для розлива пива и мебели для летних кафе. Объём инвестиций филиала компании в Новосибирске — 24 млн рублей. Средства пошли на проекты по модернизации производственных систем и складской логистики. Так, в первом полугодии текущего года филиал завершил реализацию пилотного проекта по использованию электрических погрузчиков на складах готовой продукции и тары.