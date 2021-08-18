«Хотелось бы, чтобы власть работала на результат, а не на «поговорить»

— Наталия Александровна, вы публично присоединились к инициативе по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя. С чем связано это решение?

— Мои взаимоотношения с мэрией Новосибирска развивались очень интересно. Так, в 2014 году я голосовала за Анатолия Локтя. На вторых выборах, в 2019 году — уже нет, потому что поняла — это не тот управленец, который нужен городу. Я говорю не только о теме развития предпринимательства…

Когда Анатолий Евгеньевич только пришел к власти и стал мэром, он обновил команду. В ней было много профессионалов. Приведу пару примеров. По нашей стезе это был Сергей Дьячков, который за год руководства управлением по предпринимательству сделал очень многое. Прежде всего, управление перешло от формальной к реальной работе с бизнесом. Именно с него мэрия Новосибирска действительно начала взаимодействовать с предпринимателями. Я это точно могу сказать, так как знала несколько его предшественников, мне есть с кем его сравнивать. Очень жаль, что он проработал всего около 1,5 лет, так как он мог сделать еще очень многое. Но что случилось, то случилось. Благо, что управление перешло в руки грамотного и талантливого Максима Останина, ему многое удалось на этой должности.

Еще один пример по теме городского хозяйства и ЖКХ, которые сегодня ежедневно обсуждаются и критикуются, будоражат весь город — Данияр Сафиуллин. Данияр Эльгизарович занимал пост заместителя мэра, курировал департамент энергетики, ЖКХ, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по ЧС и мобилизационной работе. Такой критики к этим сферам, как сейчас, при Сафиуллине не было! Лет 5 назад, когда он еще работал в мэрии, тоже возникала ситуация с объектами торговли и услуг: под угрозу сноса попали почти 3 тысячи объектов. Данияр Эльгизарович взял на себя решение вопроса, нивелировал риски для предпринимателей и переориентировал определенные силы в мэрии, которые двигали эту тему, в другое русло — мирное. Это человек с сильным внутренним стержнем, грамотный управленец. Когда он пошел на выборы мэра в 2019 году, я понимала, что с таким главой города у Новосибирска будет шанс на решение многих спорных вопросов. Не сложилось.

— Именно поэтому вы присоединились к масштабной акции инициативной группы, прошедшей на минувшей неделе?

— Хочу подчеркнуть, что всегда, прежде чем выходить на улицу, лично я стараюсь применить максимум усилий, чтобы выстроить диалог. Акция по отзыву мэра была законной, проведенной с соблюдением всех требований. Да, это крайняя форма протеста, но далеко не единственная. Напомню, в марте 2020 года почти такое же количество предпринимателей вышло на пикет в парке «Березовая роща», протестуя против сноса нестационарных торговых объектов (НТО). До этого мы использовали все возможные варианты вовлечь муниципалитет в диалог: письма, форумы, круглые столы, совещание — чего только не было. Честно скажу, мне проще было попасть в Совет Федерации и выступить там с докладом, чем согласовать встречу с мэром города, чтобы решить вопросы, связанные с сокращением нескольких тысяч рабочих мест, с сотнями миллионов налоговых и арендных поступлений в бюджеты от законной предпринимательской деятельности.

— Но встреча в итоге состоялась…

— Да, в сентябре 2020 года, по инициативе прокуратуры. На мой взгляд, только поэтому мэр на нее пришел. Но на дворе осень 2021 года — расторжение договоров с предпринимателями продолжается, как демонтаж и снос НТО. В начале этого года вышло распоряжение премьер министра РФ Михаила Мишустина к муниципальным органам власти: оказать поддержку развитию малых форматов торговли. Во всех регионах России реготделения «Опоры России» написали предложения по реализации этого распоряжения, которые не требуют бюджетных средств, но направлены на стабильную деятельность добросовестных предпринимателей. Мэрия Новосибирска долгое время наше письмо игнорировала. Потом встреча прошла, но не дала никакого результата. Дело в том, что в муниципалитете фактически принимаются все возможные меры, чтобы вывести объект НТО из правового поля. Почти все добросовестные НТО в Новосибирске, работающие по 15-20 лет, сейчас стоят на своих местах на основании ГК РФ. Объект сначала убирают из схемы размещения, а потом на основании этого, со ссылками на нормативные акты, расторгают договоры, говоря, что объект незаконный, хотя предприниматели стабильно платят аренду и налоги. Но де-юре получается, что мэрия ничего противозаконного не совершает, даже снося НТО добросовестных предпринимателей.

А если говорить о встречах «без галстука», которые проходят во время дней предпринимательства. Когда социальные предприниматели выходят с инициативой оборудовать бассейн для людей с ограниченными возможностями… Никакого предложения обсудить вопрос с профильными департаментами, проанализировать варианты: надо — делайте. Пригласили мэра на высадку аллеи предпринимателей — и тут как всегда пообещал и не приехал…

Анатолий Евгеньевич, наверное, хороший политик и оратор. Он грамотно жонглирует словами. Но говорить и управлять, принимать решения, которые внедряются в жизнь — это совершенно разные компетенции.

Недавно один из дружественных мэрии телеграм-каналов, описывая ситуацию с НТО в Новосибирске, раскритиковал мою активность, сравнив меня с бакалейщицей. Наверное, намекая на то, что я представляю интересы Ассоциации малоформатной торговли. И смешно, и грустно. Не хочу хвастаться, но у меня два высших образования, я хорошо разбираюсь в законодательстве в целом, в налоговом праве, а меня сравнивают с торговкой с рынка. У каждого свой уровень культуры. То, что я много лет в Новосибирске занимаюсь решением проблемы нестационарных торговых объектов, не означает, что это единственная тема, которую я курирую.

— Насколько я помню, вы принимали участие в разработке документов по отсрочке ЕНВД?

— Это один из примеров. Совместно с коллегами я несколько лет прорабатывала вопрос о сохранении ЕНВД, и нам удалось добиться успеха на федеральном уровне. Мне удалось привлечь внимание уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Я готовила заключение, которое легло в основу большинства обращений по теме ЕНВД в органы власти, когда проходила оценка регулирующего воздействия документа.

Напомню, отменить ЕНВД Минфин РФ планировал еще с 2019 года. Нам удалось добиться отсрочки этого решения и отодвинуть срок его вступления в силу с 1 января 2021 года. Тогда Минэкономразвития РФ поддержал нашу позицию, законопроект Минфина РФ был отклонен, и это дало бизнесу еще 2 года работы в понятных условиях. За это время была доработана система заменяющих ЕНВД налоговых режимов. В частности, некоторые регионы России приняли решение о снижении ставок по УСН. В Новосибирской области, к сожалению, за два года пока не удалось добиться решения этого вопроса. Вероятно, так происходит потому, что в представителей именно малого бизнеса в законодательных органах власти различного уровня просто нет. Между тем, уже известны случаи, когда наши предприниматели едут регистрироваться в другой регион, и делают это из-за пониженных ставок УСН, принятых в других регионах, но и налоги платят там же. С другой стороны, я готовила предложения по поводу расширенной возможности применения патента и могу сказать, что Минфин Новосибирской области принял все наши предложения. Так, была расширена возможность применения патента для лизинга и аренды транспорта и оборудования, а также расширена возможность применения патента для организаций общепита и торговли. Нам удалось отстоять критерий в 150 кв. м, хотя изначально в законопроекте были прописаны 50 кв. м.

Обращу ваше внимание на один нюанс: в последнее время в Новосибирске выросло количество зарегистрированных субъектов МСП. К сожалению, это отнюдь не свидетельствует о том, что бизнесу стало лучше жить и люди массово пошли открывать свое дело. Дело в том, что часть ООО, которые ранее работали с ЕНВД, не смогли перейти на патент, так как этот режим налогообложения доступен только для ИП. В результате бизнес пошел активно регистрировать ИП. Не от хорошей жизни, не от желания хапнуть побольше, а просто для того, чтобы выжить. В список затрат предпринимателей входят не только налоги, но и обновление программного обеспечения, внедрение «Меркурия», ЕГАИС, маркировки и т.д. За свой счет! С постоянным платным обновлением программ!!! Поэтому говорить о том, что торговли и малая розница сейчас хорошо живут — глупо. А их еще добивают, лишая рабочих мест.

Еще раз подчеркну, что лично для меня очень важен результат, а не словоблудие и демагогия. Меня очень вдохновила ситуация с ЕНВД, с патентом. Потому что ты работаешь и видишь результат своей деятельности. И это результат федерального, регионального уровня. Что касается темы НТО, то в других муниципалитетах вопрос мы решили, возьмите, к примеру, Калининград, в котором договоры на размещение НТО действуют 25 лет, объекты стоят красивые. А в Новосибирске много лет этот вопрос мэрией не решен, хотя конкретные предложения в интересах города, потребителей и предпринимателей мы подготовили уже давно. Но у мэра, видимо, другие задачи сейчас… Лично мне очень бы хотелось, чтобы власть работала на результат, а не на «поговорить».