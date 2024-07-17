Банде мясников огласили приговор в Новосибирской области

В Новосибирской области вынесли приговор 9 участникам банды, на протяжении 3-х лет орудовавшей в Чистоозерном районе.

Судом установлено, что в период с 2018 по январь 2021 года мужчины в возрасте от 29 до 56 лет совершали особо тяжкие имущественные преступления: под предлогом несуществующих долговых обязательств путем угроз применения насилия вымогали у людей деньги, воровали домашний скот, после чего забивали животных, делили между собой.

Злоумышленников задержали январе 2021 года. При обыске у одного из них были были найдены наркотики. По нескольким эпизодам краж и вымогательств им было предъявлено обвинение. Дело рассматривали в Купинском районном суде с апреля 2022 по июль 2024 года.

— Одного из подсудимых суд оправдал в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. Остальным в зависимости от степени участия каждого в совершении вменяемых им преступлений было назначено наказание от 2 лет 6 месяцев условно до 6 лет колонии особого режима. Троих из них после оглашения приговора заключили под стражу в зале суда. По ряду эпизодов преступлений суд их оправдал, признав право на реабилитацию, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске полицейские обезвредили банду таксистов-грабителей. Злоумышленники орудовали в городе с 2022 года. Один из них присматривал выпивших клиентов по барам и ночным клубам, предлагая им доставку домой. Второй во время поездки незаметно вытаскивал банковские карты из карманов пассажиров и наличные деньги. А третий участник занимался обналичиванием добычи.