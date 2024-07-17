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Госинспекторы в Новосибирской области будут бороться с браконьерами с помощью новой спецтехники

  • 17/07/2024, 16:05
Госинспекторы в Новосибирской области будут бороться с браконьерами с помощью новой спецтехники
Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получили ключи от 20 снегоболотоходов и 20 автоприцепов.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин передал ключи от 40 единиц специализированной техники специалистам, ответственным за сохранение охотничьих ресурсов.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что 20 снегоболотоходов и 20 автоприцепов были закуплены по решению Правительства Новосибирской области за счет средств областного бюджета.

В настоящее время государственные инспекторы оснащены автотранспортом на 100%, при этом до конца текущего года планируется приобретение моторных лодок.

Государственный инспектор управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства Петр Данильсон отметил, что благодаря высокой проходимости новой спецтехники на карте охотничьих угодий Новосибирской области не должно остаться «черных дыр», недоступных для инспектора.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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