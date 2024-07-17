Бастрыкин заинтересовался делом о покушении на убийство младенца в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на жизнь 10-месячного ребёнка, которое произошло в Новосибирске.
Житель столицы Сибири, который состоял в отношениях с матерью ребёнка, оказался в центре внимания правоохранителей.
12 июля 2024 года отчим, укладывая малыша спать, нанёс ему удар головой об пол, пытаясь успокоить. С его слов, младенец «сильно плакал и бесил его».
Младенец получил необходимую медицинскую помощь. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-полицейские пошли под суд за убийство школьницы в селе под Новосибирском.
Источник фото : sledcom.ru / автор- пресс-служба
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