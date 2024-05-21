Банду мошенников, которая оформила кредиты на 11 млн, разоблачили в Новосибирске

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы состоящей из 42 жителей областного центра, двое из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в мошенничестве.

― По версии следствия, обвиняемые с мая по август 2020 года, используя подложные документы, оформляли на третьих лиц в салонах сотовой связи города Новосибирска и Бердска кредитные договоры для приобретения дорогостоящих электронных устройств, а также оформляли кредитные карты. Затем они перепродавали эти товары или снимали с карты наличные, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

В банде было два явных лидера, которые привлекли к схеме остальных участников. Так, работники магазинов сотовой связи занимались непосредственно оформлением документов на получение кредитов. Другие анимались подделкой копий документов и поиском подставных лиц, которые участвовали в оформлении договоров. Кроме того, один из фигурантов, являясь бывшим риелтором, использовал копии документов клиентов агентства недвижимости. Впоследствии в копиях паспортов производилась замена фотографий и по ним оформлялись договоры и выдавались кредитные карты.

Следователи установили 82 эпизода деятельности группы. Потерпевшим причинен ущерб в размере более 11 миллионов рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.