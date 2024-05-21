Проект третьего этапа Восточного обхода Новосибирска сдадут на экспертизу в этом году

В настоящее время идет проектирование третьего этапа Восточного обхода Новосибирска. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента Новосибирской области сообщил замначальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов.

— Протяженность третьего этапа составит 15,7 км. В этом году планируется загрузка документации в Главгосэкспертизу. Финансирование проекта строительно-монтажных работ и выход на объект предусмотрено с 2026 года. На данный момент стоимость работ на объекте оценивается в 22 млрд рублей, — подчеркнул Симонов.

— Мы каждый год проводим работы по сдвижке финансирования объекта в лево. В 2023 вышли на рекорд — 1,8 млрд рублей. На 2024 год пока запланировано финансирование в размере 731 млн рублей, на 2025 год — 1,2 млрд, на 2026 год — 2,5 млрд. Этих средств достаточно для выполнения всех работ на данном этапе.

По его словам, в 2026 году по проекту планирует ввести в эксплуатацию первый этап Восточного обхода Новосибирска. Однако, Симонов не исключил, что сдачу удастся ускорить.

Сейчас на строительстве Восточного обхода работает 90 человек, 60 единиц техники и 7 субподрядных организаций. Генподрядчик — АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, что Восточный обход — проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». В результате 83-километровая объездная дорога свяжет существующий Северный обход и перспективный «Южный транзит» с федеральной трассой «Чуйский тракт». С вводом обхода, Новосибирск будет окружён полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

Строительство автомобильной дороги федерального значения «Восточный обход города Новосибирска» осуществляется поэтапно.

Работы на первом этапе Восточного обхода (км 14-34) стартовали в октябре 2013 года. Это участок протяженностью 20 км — от пересечения с трассой регионального значения «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» до пересечения с автомобильной дорогой «Академгородок–Кольцово». В составе первого этапа — 3 транспортных развязки и 7 мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров. Длина эстакадной части в районе пересечения с рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями — 677 погонных метров. Сумма контракта первого этапа составляла 10,2 млрд рублей. С 2013 по 2017 годы на объекте были выполнены работы на 3,1 млрд рублей. В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. После повторных торгов, в 2021 году контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор» на выполнение строительно-монтажных работ трех из четырёх пусковых комплексов протяженностью 10,7 км с завершением работ в 2024 году.

Второй этап (км 0-14) — участок дороги от пересечения с Северным обходом до выхода на трассу «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» протяженностью чуть более 15 км, в составе которого — 9 искусственных сооружений общей протяженностью 1 237 погонных метров. Это, в частности, путепроводы на транспортной развязке на примыкании к Северному обходу, через автомобильную дорогу и Транссибирскую магистраль, а также мосты через реки Каменка, Мостовка и Мокруша.

Третий этап протяженностью 15,9 км (км 34 — 49) включает 2 транспортных развязки и 11 мостовых сооружений общей протяженностью 2 114,7 погонных. Проектные решения по четвертому этапу находятся в стадии разработки.

Ранее редакция сообщала о том, что для строительства Восточного обхода будут применять золошлаки.