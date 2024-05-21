МУП «Сибирское гостеприимство» предложили приватизировать в Новосибирске

Совет депутатов Новосибирска предложил внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества предприятие «Сибирское гостеприимство».

Постановления размещено на сайте мэрии Новосибирска.

Ранее стало известно, что мэрия хочет приватизировать пять предприятий Новосибирска. Однако на прошедшей сессии Совета депутатов законодатели решили изменить форму собственности только у «Новосибгортранс», ПАТП-5 и «Спецавтохозяйства».

«Сибирское гостеприимство» было зарегистрировано в 1992 году. Организацию возглавляет Вячеслав Федотов, учредителем является департамент инвестиций, потребительного рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города.

Ранее редакция сообщала о том, что акционирование муниципальных предприятий Новосибирска обрастает скандалами.