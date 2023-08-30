Банду мошенников, которая выдавала кредиты из гаража, будут судить в Новосибирске

Банде обманщиков из 10 человек предъявлено обвинение в мошенничестве.

Схема простая, но вполне рабочая.

— Злоумышленники с декабря 2021 по апрель 2022 года звонили клиентам финансовых организаций, которые оставляли свои контакты в Интернете с целью оформить кредит, и убеждали их в необходимости оплаты дополнительных услуг по выдаче займа. Чаще всего это были якобы комиссии за дистанционное обслуживание, оплата страховки, курьерской доставки документов и прочее, — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Своим регионом сибиряки не ограничивались, а успешно облапошивали жителей Свердловской, Астраханской, Иркутской, Калининградской областей, Приморского края, Ханты-Мансийского округа, Республик Саха и Башкирии.

Примечательно, что у бандитов был даже собственный офис, который располагался в обычном гараже в Октябрьском районе Новосибирска.

Оперативникам ГУ МВД по Новосибирской области удалось выйти на след преступников и раскрыть банду аферистов.

В настоящее время 6 фигурантов заключены под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А еще двое пошли на сделку со следствием и теперь находятся под домашним арестом.