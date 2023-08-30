Впервые из Новосибирской области в Монголию экспортировано 20 тонн рапсового жмыха

В 2023 году из Новосибирской области впервые отправлена на экспорт партия жмыха рапсового кормового. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев. Он уточнил, что первые 20 тонн продукции отправлены в Монголию.

Баев рассказал, что с начала года инспекторами отдела надзора управления Россельхознадзора по Новосибирской области проконтролированы поставки более 7 тысяч тонн продукции животного происхождения (в прошлом году — 6 тонн) и 640 тонн — растительного происхождения.

— Мы ежегодно фиксируем рост экспортируемой продукции, — отметил Александр Баев. — Например, наши птицефабрики, в данном случае Ново-Барышевская птицефабрика, пару лет назад начинали экспортировать пищевое яйцо, начинали с миллиона штук. Сегодня, в Монголию поставлено уже более 20 млн пищевого яйца. То есть, спрос достаточно большой.

Он уточнил, что на сегодняшний день из Новосибирской области идут на экспорт рыба, мороженое, мясо птицы, корма, кормовые добавки, а также зерно, зерновые, зернобобовые и зерно технических культур. Покупателями продукции из региона являются 14 стран, в том числе Монголия, КНР, Япония, страны Евросоюза (Литва, Германия, Чехия, Франция, Польша, Бельгия), а также Туркменистан, Республики Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Абхазия.

— Интерес к продукции животного происхождения из Новосибирской области проявляют ОАЭ, Корея, Саудовская Аравия. Поэтому у АПК НСО есть хорошие перспективы, — добавил Александр Баев.

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