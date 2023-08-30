Монтаж оборудования на СКИФе начнут в марте-апреле 2024 года

— Мы прошли точку невозврата. Теперь можем говорить не «если мы построим СКИФ», а «когда мы построим СКИФ», — сообщил на пресс-конференции директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

Он сообщил, что фундаментная плита под инжектор СКИФа полностью залита. Сейчас на объекте начинается заливка стен. ИЯФ СО РАН уже на 97% изготовил оборудование для инжектора.

— В марте-апреле 2024 года мы начнем монтаж первого инжектора, а затем основного накопительного кольца, — добавил Бухтияров.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Сообщалось, что кольцо «СКИФа» и 6 станций будут запущены в конце 2024 года. Стоимость строительства на тот момент оценивалась в 47 млрд рублей. При этом отмечалось, что по данным ИЯФ СО РАН, структура накопительного кольца позволяет увеличить количество станций до 46.

Ранее редакция сообщала о том, что в рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ».