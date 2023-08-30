Монтаж оборудования на СКИФе начнут в марте-апреле 2024 года

— Мы прошли точку невозврата. Теперь можем говорить не «если мы построим СКИФ», а «когда мы построим СКИФ», — сообщил на пресс-конференции директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.
Он сообщил, что фундаментная плита под инжектор СКИФа полностью залита. Сейчас на объекте начинается заливка стен. ИЯФ СО РАН уже на 97% изготовил оборудование для инжектора.
— В марте-апреле 2024 года мы начнем монтаж первого инжектора, а затем основного накопительного кольца, — добавил Бухтияров.
Ранее редакция сообщала о том, что в рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ».
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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