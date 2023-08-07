Банду ювелиров обезвредили в Новосибирске с помощью спецназа

Крупная группировка, в которую входило девять жителей Новосибирска и Алтайского края обезврежена в городе Обь.

На счету налетчиков 19 преступных эпизодов.

Вооруженная банда из 9 человек промышляла в городе Обь под Новосибирском.

— Прошлым летом с июня по июль участники банды, угрожая оружием, нападали на таксистов, отбирали у них автомобили. На угнанных машинах они грабили ювелирные магазины и скрывались, — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Оперативники вышли на след преступников и ждали, когда те соберутся на очередное дело. И вот, в конце июня 2022 года, грабители снова наведались за очередной партией золота в торговую точку. Тут-то их и накрыл спецназ “Гром”. Сразу удалось задержать только шестерых. Но благодаря грамотно спланированным действиям сотрудников СК и МВД, достаточно оперативно за решеткой СИЗО оказались еще трое.

— Они обвиняются в совершении 19 эпизодов преступлений по статьям за бандитизм, незаконное изготовление оружия, разбой, неправомерное завладение автомобилем, повреждение имущества, незаконный оборот огнестрельного оружия, неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, похищение человека, мошенничество, — добавил источник.

К слову, заработать у бандитов получилось не баснословно много — всего чуть более 5 млн. рублей. Часть денег следователи нашли при обысках и вернули потерпевшим.

Похождения банды целый год изучали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому скоро преступники предстанут перед судом.