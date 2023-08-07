Новосибирец с помощью ДНК-теста избавился от уплаты алиментов

В Новосибирске 29-летний мужчина доказал, что не является биологическим отцом ребенка, тем самым прекратив процедуру взыскания алиментов. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

К тому моменту у него был долг по алиментам, которые он не выплачивал. Его неоднократно привлекали к административной, а позже и к уголовной ответственности.

— Несколько месяцев назад до мужчины дошла информация, что ребенок, за которого он должен выплачивать алименты, возможно не его. Данные обстоятельства побудили гражданина провести, которая подтвердила его опасения, — говорится в сообщении.

Новосибирец предъявил бывшей супруге результаты ДНК-теста и подал заявление в суд для оспаривания отцовства и отмены выплаты алиментов.

Не дожидаясь решения суда, женщина пришла к судебным приставам и отозвала исполнительный документ.

Ранее редакция сообщала, что сибиряк заплатил 300 тысяч алиментов, чтобы уехать в Турцию.