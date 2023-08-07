«Папа может»: Мужчины-отцы теперь смогут требовать алименты от матерей своих детей не только на ребенка, но и на себя

Согласно проекту закона, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, мужчины-отцы, воспитывающие детей до трех лет, теперь смогут в судебном порядке потребовать алименты от матерей своих детей не только на ребенка, но и на себя. Следует отметить, что до этого только мамы были вправе выдвигать такое требование.

Уточняется, что оформить заявление на алименты можно как в браке, так и после развода. Авторами инициативы выступили представители Архангельского областного собрания, которые внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По мнению региональных депутатов, нужно в корне пересмотреть все алиментное законодательство, так как недобросовестные мамы подчас безбедно живут на выплаты, при этом фактически не уделяя должного внимания своим детям.

Ранее редакция сообщала, что новосибирец с помощью ДНК-теста избавился от уплаты алиментов.