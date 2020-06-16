Рынок труда Новосибирска постепенно начинает восстанавливаться после коронакризиса ‒ в апреле и мае работы в Новосибирске было меньше, чем в марте 2020 года.

В начале лета количество вакансий на ГородРабот.ру растёт ‒ прямо сейчас на сайте более 28 000 вакансий в Новосибирске.

Мы собрали вакансии со 150 работных сайтов, в том числе hh.ru, Труд.всем и SuperJob ‒ чтобы ты смог сэкономить время.

Вакансий в пострадавших от коронакризиса сферах бизнеса тоже становится больше.

В каких сферах предлагают работу в Новосибирске

Работу предлагают в сфере рабочего персонала ‒ 12% всех вакансий в Новосибирске приходится на эту отрасль. Чаще всего приглашают дворников, грузчиков и электрогазосварщиков.

Каждая десятая вакансия в Новосибирске ‒ для сотрудников сферы продаж: менеджеров, консультантов, продавцов и торговых представителей.

Почти 10% всех новосибирских вакансий ‒ для водителей, кладовщиков и логистов, около 9% вакансий ‒ на производстве, 8% предложений работы размещено в сфере медицины и фармацевтики ‒ не хватает медсестёр, неврологов и терапевтов.

Самые высокие зарплаты в сфере недвижимости ‒ в среднем 46 200 рублей.

Меньше всех зарабатывают в сфере продаж ‒ 32 300 рублей.

Какие специалисты нужны в Новосибирске и сколько им платят

Если хочешь найти работу в Новосибирске быстро ‒ обрати внимание на вакансии, которые встречаются чаще других.

По данным ГородРабот.ру в семёрку самых востребованных специалистов в городе вошли:

Менеджер ‒ средняя зарплата в Новосибирске 36 000 рублей. Водитель ‒ 47 100 рублей. Инженер ‒ 40 100 рублей. Врач ‒ 44 400 рублей. Менеджер по продажам ‒ 40 200 рублей. Продавец ‒ 23 500 рублей. Разработчик ‒ 62 100 рублей.

Если нет работы по специальности ‒ обрати внимание на вакансии для менеджеров и продавцов. Этих сотрудников принимают даже без опыта и обучают в процессе работы.

Водителям достаточно иметь права нужной категории.

А разработчик может освоить профессию самостоятельно. В среднем на освоение азов программирования тратят от полугода до года. Имей в виду ‒ работодатели не всегда готовы нанять специалиста без опыта. Брать первые заказы можно на фрилансе, чтоб собрать портфолио. После этого можно устроиться в компанию в качестве джуниора ‒ начинающего разработчика.