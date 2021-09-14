Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen TAOS в ФАСТАРЕ!

В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Это отличный вариант для тех, кто желает поменять автомобиль Volkswagen Polo на класс выше!

На текущий момент это самый доступный кроссовер среди немецких брендов, стартовая цена от 1 694 900 рублей (комплектация Respect).

Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect

(Респект) 110 л.с MPI 2WD до 30.09.2021.

НОВЫЙ Volkswagen Taos представлен:

с двумя двигателями для вашего выбора (110 л.с. и 150 л.с)

в 4-ех комплектациях: Respect, Status, Exclusive, JOY!

Давайте рассмотрим базовую комплектацию в деталях:

Экстерьер:

Дизайн Taos выдержан в современных тенденциях, он стремителен и технологичен. Мощный рельефный капот — акцент в экстерьере автомобиля. Его дополняет линии из ходовых светодиодных. огней по сторонам от логотипа.

Экстерьер модели включает в себя зеркала по бокам автомобиля с электрорегулировками и обогревом, черную окантовку боковых стекол, ручки дверей в цвет кузова, бампер в цвет кузова и спойлер на задней двери, а также выразительные 16-дюймовые стальные диски.

Интерьер:

Отличительной чертой автомобиля стала принципиально новая мультимедийная система VW Play с дисплеем диагональю в 10 дюймов. Она позволяет подключаться к Apple CarPlay, Android Auto, сетям Wi-Fi, Bluetooth™ и USB, а также управлять настройками ряда функций автомобиля. Приятно удивляет, что система предоставляет доступ к сервисам Яндекс, а именно к Яндекс.Навигатору со встроенными Яндекс.Музыкой, Яндекс.Заправками и помощницей Алисой.

Салон в тканевом исполнении Mercutio/Basket с декоративными вставками, подобранными под комплектацию автомобиля и дверные панели с обшивкой из искусственной кожи.

Ну и, конечно, цифровая приборная панель диагональю 8 дюймов, электрообогрев передних сидений, ассистент старта на подъеме, функция выбора режима движения (для версии 4Motion) и подсветка багажного отделения.

Оптика:

функция управления ближним светом фар Coming/Leaving Home

автокорректор фар

Безопасность:

ассистент экстренного торможения (Front Assist) сделает все возможное, чтобы максимально сократить тормозной путь в случае экстренной ситуации

система адаптивного круиз-контроля

система ЭРА-ГЛОНАСС, автоматизированное оповещение оперативных служб о ДТП

электронная система стабилизации (ESP)

ассистент мониторинга слепых зон Side Assist

Официальный дилер Volkswagen ФАСТАР приглашает познакомиться с Абсолютно НОВЫМ Volkswagen TAOS! Ждем Вас в центре города! Погрузитесь в приятную атмосферу за ароматным кофе!

Давайте радовать друг друга чудесным настроением и качественными автомобилями!

Официальный дилер Volkswagen ФАСТАР Большевистская 14/1

+7 383 373 88 88

vw-fastar.ru

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