Банк Акцепт сохраняет выгодные процентные ставки

Если вы давно планировали взять кредит, банк рекомендует сделать это в ближайшее время.

Оформите кредит наличными от 7,9% годовых в Банке Акцепт!

Преимущества:

сумма от 50 до 500 тыс. руб.

срок от 18 месяцев до 5 лет

возраст от 21 года

минимальный официальный стаже на текущем месте работы от 4 месяцев

оплата кредита через Интернет-банк

возможно досрочное погашение

Чтобы оформить кредит наличными в Банке Акцепт необходимо:

заполнить онлайн-заявку

получить одобрение по СМС

забрать деньги в любом офисе банка

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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