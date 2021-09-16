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Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

  • 16/09/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирска
Он позволяет обеспечивать надежное и дешевое электроснабжение удаленных объектов, как жилых, так и промышленных.

Первый в России «беспилотный» комплекс Smart EnergyGate, позволяющий продавать электроэнергию малой генерации в общую сеть, установленный ранее в пилотном режиме на частной газопоршневой электростанции в жилом комплексе «Березовое» в Новосибирске, включен в параллельную работу с ЕЭС России и начал продажи электроэнергии в общую сеть, рассказал один из разработчиков проекта, доцент кафедры автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ НЭТИ Денис Армеев.

Первые пробные продажи мощности и энергии начались еще в июле 2021 года, с тех пор они идут в постоянном режиме, а система за это время успела доказать свою эффективность и надежность.

— Наше устройство постоянно в автоматическом режиме следит за параметрами электроэнергии, и, если начинают возникать отклонения, то она моментально автоматически выравнивает показатели или просто прекращает подачу энергии в общую сеть, — говорит Армеев.

Ранее ученые НГТУ НЭТИ разработали беспилотный комплекс, позволяющий в автоматическом режиме поставлять электроэнергию малой генерации в общую сеть. Не имеющую аналогов в России разработку запустили в пилотном режиме в жилом комплексе «Березовое» в Новосибирске. Программно-аппаратный комплекс управляет локальной газопоршневой электростанцией в полностью автоматическом режиме, исключая человеческие ошибки. Электростанция принадлежит дочерней компании строительного концерна «Сибирь», который и построил ЖК «Березвое».

— Появилось очень много интересантов среди крупного бизнеса. Например, «Россети» создали проектный офис для тиражирования этого опыта широкомасштабно, получено экспертное заключение, — сообщил научный руководитель проекта, профессор кафедры автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ НЭТИ Александр Фишов.

Смартгрид позволяет обеспечивать надежное и дешевое электроснабжение удаленных объектов, как жилых, так и промышленных.

Система Smart EnergyGate помогает автоматически управлять работой электростанции и в случае аварии или потребности в дополнительной мощности получать мощность из общей электросети. Излишки энергии можно продавать в ту же общую электросеть. Вместе с этим переход к распределенной генерации может улучшить экологию за счет снижения вредных выбросов в атмосферу благодаря сокращению потерь на передачу электроэнергии на дальние расстояния, частичной замены угольной генерации на более экологичную газовую, а также за счет снижения концентрации вредных выбросов вследствие пространственного распределения электростанций на значительном расстоянии друг от друга.

Новая технология может стать стимулом развития городского строительства в России и снижения себестоимости жилья. Кроме того, разработка инженеров НЭТИ позволяет значительно расширять границы городов и строить отдаленные, автономные микрорайоны, снижая зависимость от центральных электросетей. Это могло бы снизить себестоимость строительства жилых микрорайонов и в конечном счете — уменьшить цену квадратного метра жилья.

Фото: скрин видео на Youtube

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Рубрики : Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги :

смартгрид
НГТУ НЭТИ
научная разработка


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