Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

— Александр Викторович, тема «Цели устойчивого развития» уже достаточно хорошо прокачана в Москве, крупных компаниях и корпорациях, а как ее воспринимают в регионах?

— Сначала позвольте краткий экскурс в историю вопроса. Концепция устойчивого развития была презентована в 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международной комиссией по окружающей среде и развитию (МКОСР). В докладе было уделено основное внимание необходимости «устойчивого развития», при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в качестве базовой во многих странах. Очевидно, что переход к новой парадигме требовал вовлечения и участия бизнеса. В 2000 году ООН была запущена международная инициатива — Глобальный договор ООН. ГД ООН стал важным инструментом вовлечения бизнеса в формирование и продвижение концепции устойчивого развития. Last but not least. Еще один обязательный участник трансформации — это люди, мы с вами.

Если говорить о России, то первыми участниками Глобального договора ООН (ГД ООН) стали крупные корпорации, работающие на глобальных рынках, где приверженность 10 принципам, лежащим в основе ГД ООН, повестке 2030, являются важными элементами долгосрочной устойчивости бизнеса. Участники ГД ООН ежегодно выпускают нефинансовый «Отчет о достигнутом прогрессе», где презентуют итоги работы за год. Государства, в свою очередь, готовят Добровольные Национальные обзоры в которых представляют свое настоящее положение на пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в 2015 году. Россия презентовала свой первый ДНО 14 июля 2020 года на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке (HLPF). Представил обзор министр экономического развития России М.Г. Решетников. Это очень важный и ответственный шаг, горжусь тем, что ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» принимала участие в подготовке документа, а 16 июля мы провели сессию-конференцию национальной сети Глобального договора ООН по итогам представления Добровольного обзора России.

Еще одним видом документа является Добровольный Региональный обзор, где объектом выступает город или регион. В ближайшем будущем, уверен, мы увидим такие обзоры, представленные и городами, и субъектами Российской Федерации. Между тем на сегодняшний день уже 56 городов и территорий по всему миру провели презентации таких отчетов.

Вот мы как раз подошли к вашему вопросу о том, как же повестку воспринимают в регионах. Отвечу в двух частях. Ведь нужно отдельно оценивать бизнес и государство.

В России есть регионы-лидеры, которые, готовя свои программы социально-экономического развития, учитывают и ориентируются на повестку устойчивого развития. В пример поставлю республику Татарстан, в 2020 году Рустам Минниханов провел рабочую встречу с генсеком ООН. В рамках визита в штаб-квартиру состоялась презентация доклада «Регионы Российской Федерации: Республика Татарстан — Цели устойчивого развития»

Однако для большинства территорий РФ полноценная работа в рамках повестки и реализация ЦУР пока только ожидаются. Системного, структурированного методологического подхода к этой теме еще нет, но мы надеемся, что он вот-вот начнет внедряться.

— Почему?

— Как я уже говорил, наша страна приняла на себя определенные обязательства перед мировым сообществом и сделала первый шаг, опубликовав ДНО. Чтобы дальше не просто отчитываться, а эффективно прогрессировать, в работу должны включиться все 85 субъектов. Реализация ЦУР должна найти отражение в KPI органов власти на всех уровнях. Приятно отметить, что главы субъектов или их профильные заместители в своих выступлениях и программах часто ссылаются, упоминают в качестве важных и приоритетных определенные элементы повестки устойчивого развития.

Позитивным фактором, двигающим эту тему, является то, что повестка во многом коррелирует с нашими российскими нацпроектами и майскими указами президента. Ускорить этот процесс можно, если принять единую национальную программу.

Ситуация с трансграничным углеродным налогом показала, что учитывать глобальные тенденции должен и каждый регион. Продукция ряда предприятий может оказаться не востребованной на внешних рынках, в крайних случаях предприятие может и закрыться. А это уже напрямую влияет на конкретный регион, где расположено это производство. На примере углеродного регулирования мы видим, как быстро может меняться ситуация, как приверженность и ориентация на концепцию устойчивого развития может быть фактором социально-экономической устойчивости. Так что это задача каждого конкретного региона в том числе.

— Поэтому тема устойчивого развития уже актуальна для регионального бизнеса?

— Если региональный бизнес ориентирован только на территорию своего присутствия, то можно попробовать уклониться и сказать, что повестка устойчивого развития его не касается. Однако чаще всего малый и средний бизнес является частью цепочки поставщиков более крупных корпораций, работающих на транснациональных рынках. А они уже приняли обязательства работать только с теми, кто разделяет и подтверждает приверженность повестке УР. В этом легко убедиться, почитав соответствующие документы, регламентирующие обязательства компаний-поставщиков услуг, товаров и материалов, на сайтах наших крупнейших компаний. Таким образом, оказывается, что это тема актуальна для всех — и для региональных компаний, даже небольших.

При этом во многих регионах России есть примеры малого и среднего бизнеса, которые вместе с крупным бизнесом взяли курс на трансформацию. Как правило, здесь играет роль дальновидность и харизма собственников, которые понимают, что это единственная правильная перспектива.

Чего на мой взгляд не хватает именно в системном виде — вовлечения граждан.

— Но у нас много различных волонтерских движений, заточенных на экологические, благотворительные тематики…

— Мы видим отдельные замечательные инициативы, волонтерские программы, которые в том числе становятся возможными при поддержке бизнеса. Но это отдельные мероприятия, они пока еще не охватывают критическое большинство. А уникальность концепции устойчивого развития в том, что она действительно является полноценной, комплексной и взаимосвязанной системой. Мы сможем говорить о полноценном участии общества тогда, когда это станет частью культуры отношения к здоровью, к окружающей среде и т. д. Культура, как известно, формируется с детского сада, школы. В крупных городах осведомленность, конечно, выше, чем в регионах. Очень важно, чтобы с населением работало и государство, и бизнес, работали как партнеры, решающие одну задачу.

— Вы бываете в разных регионах России. По вашим оценкам, готовы ли региональный бизнес, власти работать по Целям устойчивого развития?

— Я бы разделил их на две условных группы. Первая уже осведомлена о существовании повестки устойчивого развития. Очевидно, что на форумы, где присутствует тематика устойчивого развития и ЦУР в регионах, приходят те предприниматели, которые либо уже все решили для себя и готовы внедрять повестку, либо сомневаются и хотят собрать дополнительные аргументы «за». Они задаются вопросами о том, где взять методологии, инструментарий, что почитать, как найти ресурсы на реализацию и т.д. Задача нашей ассоциации, крупного бизнеса, государства — помочь бизнесу методологически, ресурсно. Чем меньше бизнес, тем сложнее ему найти на это ресурсы, а с пандемией ситуация еще больше осложнилась. Сложно дать однозначную количественную оценку: сколько таких компаний от общего числа. Но тех, кто уже увидел для себя риски бездействия, пока все еще меньшинство.

А вторая группа — это те, кто по разным причинам не видит для себя в этом угрозу

— Какие аргументы приводят те, кто не готов переходить на повестку устойчивого развития?

— К сожалению, чаще всего торжествуют шапкозакидательские настроения: что Цели устойчивого развития — это мода, она пройдет, нужно перетерпеть. С точки зрения эволюции это неосмотрительно. С таким подходом они просто не выживут.

Второй аргумент: «сейчас приоритетнее «заткнуть дыры», «залатать корабль», «потому что пандемия» и т. д.

Третий аргумент: «мы и так этим занимаемся с советских времен: сдаем металлолом, макулатуру, проводим субботники и прочее».

Хочу отметить, что у СССР были действительно уникальные практики: еще в то время мы умели считать и замыкать процессы в круг, собирая металлолом, макулатуру, стекло, но этого, конечно, было недостаточно.

Еще раз хочу подчеркнуть ключевые ошибки бизнеса:

— Повестка устойчивого развития придет к вам быстрее, чем вы думаете, — как в примере с углеродным регулированием — и коснется вас напрямую, когда повысятся налоги и пошлины. Как только это коснется крупной компании, вашего заказчика, это почувствуете и вы. Как только государству объявят дополнительные санкции, например за захоронение мусора, — это тоже коснется всех.

— Ошибка примитизировать ситуацию, говоря, что у нас и так есть благотворительные практики, волонтерство и т.д. Повестка устойчивого развития — это вопрос смыслового перехода из одной парадигмы ведения бизнеса в другую. Она должна затрагивать все процессы: от закупки сырья до его утилизации. Если вы всю цепочку по кругу не пересмотрите, говорить о том, что вы трансформировали свою компанию, рано. Вы сами себя обманываете, оттягиваете неизбежное и в итоге дождетесь, когда партнер вам скажет: «Я у вас это покупать больше не буду, мне такой сервис или товар не нужен».

— Что дает бизнесу трансформация в рамках ЦУР?

— Сейчас все очень слабо верят в завтрашний день, так как ситуация меняется очень быстро: дожить бы до понедельника. При таком раскладе очень тяжело расфокусировать взгляд и посмотреть на 2-3 года, а лучше хотя бы на 10 лет вперед.

Реализация проектов в рамках повестки устойчивого развития, трансформация бизнеса в рамках этой парадигмы ЦУР даст ему возможность жить в новой эпохе и эре. Это будет его билетом в будущее, условием существования. И таких примеров уже сегодня мы видим достаточно много. Например, еще недавно угольщики говорили, что будут возить уголь в Китай, но сегодня оказалось, что КНР принял программы, которые так резко ограничивают потребление угля, что правильнее говорить об отказе. Во всех странах мира идет отказ от пластиковых пакетов, стаканчиков, а это продукция нефтехимии. Сейчас есть вероятность, что закроется или трансформируется целый сектор, а мы считаем, что «нужно потерпеть, и все как-то обойдется». Не обойдется! Именно поэтому трансформация бизнеса в рамках новой парадигмы является условием его выживания.

Трансформация в рамках ЦУР — это конкурентное преимущество, которое дает вам возможность работать с поставщиками, устремленными в будущее.

И, наконец, трансформация дает чувство морального удовлетворения. Это уверенность, что то, что ты делаешь, — правильно. Что ты можешь спокойно посмотреть в глаза своим детям и внукам, которые будут жить на этой земле, есть то, что на ней выросло, дышать чистым воздухом.

— На ваш взгляд, Цели устойчивого развития — это модная тенденция или необходимость? Что необходимо сделать, чтобы избежать формального подхода к реализации ЦУР?

— Сейчас это совершенно точно необходимость. На начальном этапе в большинстве корпораций ответственными за повестку ЦУР являлись вице-президенты и департаменты по PR. У всех получалось найти примеры своей «приверженности» и эффективно об этом коммуницировать. Большинство компаний быстро научились презентовать свои выгодные и сильные стороны. Но шило в мешке не утаишь, и когда различные экологические и социальные катастрофы стали активно освещаться СМИ, стало понятно, что цель — не просто подготовить правильный отчет, а гораздо глубже: в технологиях, моделях бизнеса, добычи, переработки. И тут многим стало понятно: если вы сегодня не занимаетесь переосмыслением модели бизнеса, то завтра вы просто не сможете работать.

Об отчетности. Сегодня видим, как совершенствуются подходы к отчетам, они начинают все глубже и качественнее описывать различные показатели. Все понимают, что управлять можно тем, что можно посчитать. Отчеты стали совершеннее, а требования к ним — строже.

ГД ООН разрабатывает новую систему стандартов отчетов, в которых раскрытие определенных количественных показателей становится обязательным. Пока еще не идет речь о «красных линиях», но вскоре придет время, когда будут сформированы отраслевые стандарты. Формализм заканчивается там, где компания понимает: это всерьез и надолго, когда появляются KPI, по которым компании должны достигать определенных показателей.

Формализм также устраняет due diligence со стороны государства. Счетная палата РФ анализирует работу государства, а надзорные органы ведут системную работу, проверяя предприятия, понимая, что сегодня это является не только фактором политического диалога на глобальном уровне, но и условием сохранения комфортной среды для будущих поколений.

Но самое главное, на мой взгляд, — чтобы избежать формального подхода к повестке устойчивого развития, в ней должны полноценно участвовать граждане страны. Трансформация бизнеса будет формальностью, когда целеполагание и процессы станет проходить только наверху, а конечные исполнители будут пожимать плечами и говорить: «Начальник снова что-то придумал новое и чего-то хочет от нас. А нас это не касается»…