Банк ДОМ.РФ предоставит ГК «Расцветай» более 9 млрд рублей

Строительство планируется неподалеку от центра Новосибирска, в двух минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» на площади Калинина — крупнейшей транспортной развязке города. Проект включает строительство объектов на 2384 квартиры. Дома будут сдаваться в 9 очередей: срок сдачи первой — начало 2023 года, последней — первый квартал 2026-го.

— Сделка ознаменует собой важную веху в сотрудничестве Банка ДОМ.РФ и ГК «Расцветай»: проект является одним из крупнейших, что реализуются в городе. Уверены, финансирование от Банка ДОМ.РФ станет залогом успешной реализации проекта, — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 1 июня более 25% жилья (714 тысяч кв. м) в Новосибирской области строятся с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 831 тысяча кв. м жилья.

— Банк ДОМ.РФ финансирует уже не первый проект нашей компании. Между ГК «Расцветай» и Банком ДОМ.РФ установились крепкие деловые отношения, основанные на взаимовыгодном партнерстве. Проект на Красном проспекте, главной улице Новосибирска, станет отличным дополнением давно сформированного центрального района города, а будущим жильцам подарит удобство комфортной жизни вблизи развитой инфраструктуры и крупнейших рекреационных зон, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Подробнее ознакомиться с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно по ссылке.

АО «Банк ДОМ.РФ» — уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

Фото предоставлено ГК «Расцветай».