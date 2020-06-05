«Нас не слышат, нам не отвечают, нам врут!»

Инициативная группа руководителей предприятий общественного питания Новосибирской области получила ответ на запрос (есть в распоряжении редакции), который отправляла в управление Роспотребнадзора региона. Предприниматели пытались выяснить, когда им разрешать открыться хотя бы в формате летних кафе на открытом воздухе.

— В соответствии с указом президента РФ главным санитарным врачом России были разработаны методические рекомендации, которыми определен комплекс мероприятий, а также показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемиологического распространения COVID-19, — подчеркивает замруководителя областного Роспотребнадзора Наталья Ильиных (ей подписан ответ).

В ответе отмечается, что в Новосибирской области постановлением губернатора региона приостановлена работа предприятий общественного питания до 30 июня, за исключением обслуживания на вынос или доставки заказов.

По ее словам, решение по снятию ограничений и возможности возобновления деятельности предприятий общественного питания рекомендовано применять на третьем этапе, при выполнении мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболевания.

— На сегодняшний день в условиях эпидемического распространения COVID-19 на территории Новосибирской области отсутствуют основания для преждевременного снятия ограничительных мероприятий, соответствующих первому этапу, — уточняется в ответе.

— Нас не слышат, на нас не реагируют, наши аргументы не воспринимают, ответы даются расплывчатые, со ссылкой на какие-то этапы. Хотя вопросы, которые мы задаем, абсолютно логичные, — говорит директор бара GUEVARA Яна Невская. — Если ситуация выглядит так плохо, что общепиту не разрешают открыть даже летние веранды, то чем мы хуже рынка, метрополитена, супермаркета, которые спокойно работают? Почему можно гулять по улице, сидеть на лавочках в парке, но нельзя присесть в кресло на открытой летней веранде? Мы хуже обрабатываем 100 кв. м летника, чем метрополитен или рынок? Покажите мне бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха в мясных рядах рынков? А нас их заставляют устанавливать везде, даже на третьем этапе.

Получив письмо Роспотребнадзора, представители новосибирского рынка общественного питания запустили challenge в соцсетях. Напомним, в конце мая профильные объединения индустрии гостеприимства России обратились к федеральным органам власти с просьбой реформировать Роспотребнадзор.

Собеседник InfoPro54 отмечает, что большая часть предприятий общественного питания не может получить те меры поддержки, которые обещаны отрасли. Они работают едва ли на 10%.

— К примеру, дотации, которые отрасли назначило государство, смогли получить только те, у кого на 1 марта не было налоговой задолженности. Минуточку! Нас закрыли стихийно, еще в четверг мы спокойно работали, а в пятницу утром пришло уведомление, что с субботы вводится режим карантина. Не было никаких предупреждений! Никто не подумал о том, что у огромного количества людей, работающих в общепите, просто не окажется средств к существованию, что предприятия не успеют подготовиться к заморозке бизнеса!

По ее словам, неправильное отношение власти к ситуации приводит к проблемам и перегибам.

— К примеру, 22-23 мая, ресторанный дворик в центре Новосибирска не звал гостей, а просто добавил музыку — и люди начали танцевать. Это стихийная история, которую создали сами горожане, без участия общепита. В итоге организаторы вечеринки остались неизвестны, а ресторанный дворик пострадал, потому что там были юрлица, к которым можно прикопаться, — рассуждает Невская. — Те преступления, что им инкриминируются — это просто издевательство: отсутствие дополнительной подписанной швабры, бармен в шортах и т.д. Это основание для возбуждения уголовного или административного дела? Наш challenge — это крик! Обратите внимание на ситуацию в отрасли! Нас не слышат, нам не отвечают, нам врут!

— Мы считаем, что вечерние и ночные мероприятия 22-23 мая 2020 в Новосибирске — это последствие того, что у населения отсутствует возможность цивилизованно посещать предприятия питания, — говорилось в обращении. — Во многих регионах, предупреждая подобные события, уже открыты летние веранды, заведениям разрешено вынести столы на улицу и обслуживать посетителей с соблюдением норм безопасности. Предприниматели просили чиновников предоставить возможность начать работать всем предприятиям индустрии питания и давали обязательство соблюдать все необходимые нормы безопасности.

25 мая профессиональное сообщество индустрии питания Новосибирской области обратилось с открытым письмом к губернатору и мэру города , где сообщали, что с начала мая на улицах и в скверах Новосибирска возникают «стихийные летние площадки», люди сидят на лавочках и перилах, вместо столов — сложенные строительные паллеты и прочие приспособления, естественно, никакой обработке это не подвергается.

Напомним, уже несколько дней подряд в регионе регистрируются более 100 заболевших коронавирусной инфекцией в сутки. За последний день установлен новый антирекорд — 108 заболевших. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе — 3334, в том числе 208 детей. 1306 человека выздоровели, 38 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ — 15 пациентов.

Фото предоставлено Яной Невской