Банк, которому доверяют

По итогам 2018 года Банк «Левобережный вошёл в ТОП-30 российских банков по рентабельности капитала и показал положительные финансовые результаты по различным направлениям деятельности, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ежегодно Центральный Банк РФ публикует данные по ключевым показателям деятельности банков, на основании которых специализированные СМИ формируют свои рейтинги надёжности.

В начале года финансовый портал Банки.ру представил статистику по банкам России на 1 января 2019 год, согласно которой Банк «Левобережный» расположился на 28 месте по рентабельности капитала с показателем 29%. По активам нетто Банк входит в первую сотню российских банков. На 1 января 2019 года Банк «Левобережный» занимает 46 место в рейтинге крупнейших российских банков по рентабельности активов.

Собственные средства банка (капитал) на 1 января 2019 года составляют 7 786 миллионов рублей, чистые активы банка на 1 декабря 2018 года 54 494 миллиона рублей.

В 2018 году Банк «Левобережный» (ПАО) закрепил и улучшил свои позиции в российских и международных рейтингах.

На сегодняшний день Банк занимает 43 строчку в списке самых надёжных банков России по версии журнала Forbes, входит в Топ-30 Высшей ипотечной лиги России

Авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт Ра» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне ruBBB+, изменив прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный. Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Банку «Левобережный» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») до уровня «BB-».

Также, 2018 год принёс Банку топовые позиции рейтингов «Internet Banking Rank 2018» и «Mobile Banking Rank 2018» аналитического агентства Markswebb. Интернет-банк «Левобережного» вошёл в тройку лучших интернет-банков страны, а его мобильная версия расположилась в ТОП-5 соответствующего рейтинга.

Высокие показатели деятельности говорят о надёжности Банка «Левобережный», который по многим показателям входит в список 100 лучших банков страны, постоянно совершенствуясь и в полной мере отвечая потребностям своих клиентов.

Фото: с сайта банка Левобережный