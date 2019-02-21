В регионе участились случаи регистрации «фиктивных» ИП

Случаи регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей граждан, не имеющих реального намерения заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью, участились в последнее время в Новосибирской области. Как правило, люди дают согласие на такую регистрацию либо по настоянию работодателей, либо по просьбе знакомых, либо за денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— За предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных сведений заявитель несет административную ответственность в виде дисквалификации, которая лишает гражданина права занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и органах управления любых организаций, — отмечает начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова.

По ее словам, у плательщика возникают финансовые обязательства, в частности, по уплате страховых взносов. Такая обязанность появляется с момента постановки на учет в качестве ИП и до момента снятия с учета. Причем обязанность уплаты страховых взносов не зависит от фактического осуществления предпринимательской деятельности и получения какого-либо дохода от нее. Страховые взносы уплачиваются в фиксированном размере: минимум 32 385 руб. в 2018 г., 36 238 руб. – в 2019 г.

— В случае неуплаты страховых взносов в установленный законом срок должника ожидают неприятности в виде дополнительных расходов, начиная уже с первых дней образования долга. Помимо пени, которая начисляется за каждый день просрочки, в случае, если налоговому органу придется запускать процесс принудительного взыскания задолженности, должника может ожидать оплата государственной пошлины, а также исполнительского сбора, — уточнила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Есть свои инструменты взыскания задолженности и у службы судебных приставов – это и наложение ареста на имущество должника, и взыскание денежных средств непосредственно со счетов налогоплательщика, и взыскание за счет иного имущества налогоплательщика. Активно применяется и ограничение на выезд должника из РФ. Помимо этого должник может столкнуться с отказами банков в получении кредитов.

В УФНС отметили, что снятие с учета плательщика в качестве индивидуального предпринимателя не влечет за собой списание задолженности по налогам, страховым взносам, возникшим от предпринимательской деятельности. В данном случае мероприятия по взысканию задолженности продолжаются налоговым органом в отношении плательщика как физического лица, с применением соответствующих мер взыскания.

По состоянию на 01.01.2019 г. в Новосибирской области зарегистрировано 81 552 индивидуальных предпринимателя.

Фото: пресс-службе УФНС по Новосибирской области