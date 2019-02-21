«Послание президента — это приказ к действию, но за счет чего?»

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

— Вчера и сегодня в прессе по случаю такой символической, юбилейной даты послания президента очень много сравнений и аналитики приводится. Но я хочу сказать, насколько бы разными не были акценты ежегодных посланий, насколько бы по-разному они не интерпретировались, все они, если попытаться сказать одним словом, — о справедливости. Внешнеполитический курс России, демография, вопросы безопасности, экономические приоритеты или задачи социального развития как основная тема только что прозвучавшего послания — все это о справедливости. Конечно, все конкретные предложения или, правильнее сказать, конкретные решения, о которых говорил президент, — это решения прямого действия. За ними — реальная поддержка семьи как основы государства, поддержка сельских учителей и врачей, пенсионеров. Не отраслей, не направлений, а конкретных людей. При реализации национальных проектов люди должны почувствовать реальные изменения в своей жизни уже в этом году, а не когда-то потом. Вот что самое важное! И, обращаясь к руководителям региональных органов власти, президент об этом же говорил. О необходимости щепетильного внимания к каждой детали, необходимости «дойти до каждого». Именно это я имею ввиду, когда говорю, что сквозной темой ежегодных посланий президента является справедливость. Запрос на справедливость в обществе, в стране — очень чувствительный. При решении задач социального развития, о которых сегодня откровенно говорил президент, — вдвойне, втройне чувствительный! И решения прямого действия, прозвучавшие в послании Владимира Владимировича Путина, прямо, честно и конкретно отвечают на этот запрос. Президент предупредил, что именно на основе оценок людей к началу года будут сделаны выводы о качестве работы чиновников.

По материалам пресс-релиза

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

— К решению части задач, поставленных президентом РФ, в Новосибирске уже приступили. За пять лет в городе было построено 29 детских садов, сегодня мы активно строим школы и так же активно включились в решение проблемы нехватки ясельных групп. В этом году нам предстоит сдать семь дошкольных учреждений с ясельными группами, а на следующий год — уже 13. Мы выполняем поручение президента Российской Федерации, которое было сформулировано раньше, а в новом послании подтверждена актуальность этой задачи.

Также в послании президента РФ была поставлена задача — обеспечить медицинским обслуживанием россиян во всех населенных пунктах страны, в том числе это касается и Новосибирска. У нас есть сложности в этом вопросе — много жалоб поступает от ветеранов, инвалидов. Мы приступили к работе: в городе зарезервировано семь площадок, по схеме частно-государственного партнерства уже началось строительство поликлиник. Здесь мы тоже находимся в тренде реализации прозвучавших поручений.

Президентская идея создания «пакета народосбережения», направленная, прежде всего, на стимулирование многодетных семей, — это важная задача, которая не вызывает никаких споров.

В своем послании президент РФ подчеркнул, что «справедливо должен рассчитываться налог на землю». Земля — это главный ресурс муниципалитета! Прозвучали предложения, касающиеся шести соток, распространения новых льгот на земельный налог. Это все касается муниципалитетов, а значит, и нас — города Новосибирска. То есть мы должны подумать, за счет чего и как реализовывать это предложение. Здесь потребуются определенные ресурсы, а это напрямую касается городского бюджета.

Важный акцент в послании президента РФ — развитие строительного комплекса, поддержка ипотечного кредитования — предоставление льгот гражданам, оформляющим долгосрочную ипотеку. Это очень важный момент. Мне кажется, это пойдет на пользу строительной отрасли города.

По материалам пресс-релиза

Андрей Панферов, первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области («Единая Россия»):

— Очень пристальный взгляд президента на внутреннюю политику и внутреннее состояние дел в государстве. Это не могло не броситься в глаза. Скрупулезно рассмотрены самые вопиющие проблемы. Их много. Но сегодня озвучены фактически федеральные целевые программы, нацеленные на будущее молодых людей. Очень много говорилось о молодом поколении. Было сказано уже целенаправленно про ипотеку, про молодые семьи. Я скажу, что, на мой взгляд, это прорыв в нашей внутренней политике. Было озвучено, как эти вопросы предполагается решать. Президент сказал, что регионы должны найти возможности обеспечения всех этих направлений. Думаю, что бюджет наш будет сбалансирован, произойдет его детализация. Скорее всего, будет перенацеливание бюджетных средств. Мы на областном уровне уже третий год говорим, что надо расставить приоритеты. Если, к примеру, говорим о развитии сельских территорий, то без строительства жилья для молодых специалистов этого не будет. Когда на эти программы выделяется всего 50 миллионов рублей в год, тоио каких приоритетах можно говорить? На данный момент условия позволяют выделить несколько приоритетов и на них сделать нажим. Думаю, что аналогичный подход и у федеральной власти. Еще пример — поддержка сельхозпроизводителей. В прошлом году нашли на это 500 миллионов рублей. Где 500 миллионов нашли, там и миллиард найти можно.

Дарья Украинцева, депутат Заксобрания Новосибирской области (ЛДПР)

— Лично я обратила внимание, как много президент в этом году говорил на тему экологии: о том, что нужно уменьшать вредные выбросы в окружающую среду, о том, что нужно устанавливать мусороперерабатывающие заводы, стремиться сохранить зеленые зоны, не вырубать их под какие-то застройки. Как мама я не могла не обратить внимание на то, что будет дополнительное выделение средств при рождении третьего и последующих детей. Это тоже радует, потому что такая поддержка семьям необходима. За счет каких средств? Наверное, федеральных, как бы смешно это не звучало, освободившихся, возможно, за счет повышения пенсионного возраста. Областные бюджеты в любом случае это не потянут. А если говорить об оценке в целом, то из года в год мы слышим замечательное послание, где не всегда все сходится с реальностью. Но в этом году, что меня лично радует, оно направлено больше на внутреннюю политику, нежели на внешнюю. В первую очередь нужно порядок наводить у себя дома.

Вера Ганзя, депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам (беспартийная, фракция КПРФ):

— Насколько я поняла, сегодня тренд политики — решение внутренних проблем. Потому что делать упор на внешнюю политику, когда загибается собственная промышленность, когда загибается социальная сфера, неправильно. Это понял и президент. Он сделал упор на внутреннюю сферу. Единственное, что могу сказать, что люди, которые привыкли верить всему, которые на «ура» встречают подобные выступления, будут говорить: «Президент увидел проблемы». Но эти проблемы и задачи стоят перед нашим президентом уже 18-19 лет. Как он собирается их решать? Механизмы не обозначены. Чем мы будем замещать те средства, ту разницу, которая образуется в результате объявленных президентом налоговых льгот? Эти деньги по-любому не попадут в бюджет, а под них уже заложены определенные социальные обязательства. У кого, по мнению президента, нужно отобрать, чтобы решить обозначенные проблемы? Если бы он сегодня сказал, что введем прогрессивную шкалу налогов, мы бы были очень довольны. Это реальный путь. А поскольку президент не обозначил этот путь, то я считаю, что его слова упали в песок. Нет, подвижки по обозначенным направлениям, несомненно, будут, поскольку послание президента — это приказ к действию, но за счет чего? Что мы должны будем урезать, какие расходные статьи? Вот, к примеру, мы индексировали пенсию. Но эта индексация произошла за счет средств, привязанных к прожиточному минимуму пенсионеров. То есть мы у одних отбираем, а другим даем. Я не верю, что все будет хорошо в плане решения всех этих задач. Опять пойдут разного рода ухищрения в регионах, на бюджеты которых эти задачи повесят.

Дмитрий Прибаловец, депутат горсовета Новосибирска («Единая Россия»):

— Из того, что мне удалось услышать, упор сделан на развитие внутренней политики государства. Много внимания уделено росту благосостояния конкретных семей, конкретных людей. Я уловил, что планируется снизить ипотеку, процент по ипотечному кредитованию с 9 до 7%, если я правильно понял. Планируются меры поддержки малого бизнеса. На мой взгляд, это очень важно, поскольку тот вклад, который может вносить в экономику страны малый бизнес, переживающий сейчас немалое давление, может быть очень значительным. Много говорилось о росте экономики, уровня благосостояния граждан. Хорошо, если это станет вектором государственной политики, так как в последнее время приходится непросто и гражданам, и предприятиям, и бизнесу. Этот разворот к решению проблем людей в послании мне показался очевидным. Хочется надеяться, что федеральными министерствами и ведомствами это будет принято как программа к исполнению.

Ренат Сулейманов, заместитель председателя Горсовета Новосибирска (КПРФ):

— Данное послание — это попытка ответить в первую очередь на внутренние вопросы, на социальную напряженность, существующую в обществе. Озвучено много инициатив, связанных с решением социальных проблем, которые в прошлом году сильно обострились после пенсионной реформы. Есть ряд, на мой взгляд, положительных вещей, направленных на меры социальной защиты населения. Например, речь шла о том, что необходимо увеличить доплаты к пенсиям. Говорилось о многодетных семьях, об увеличении выплат на рождение детей, детских пособий и так далее. Посмотрим, как все это будет реализовано. Задачи определены, самое главное — механизмы, как, например, рост экономики. Если не будет расти экономика и продолжится политика правительства, ведущая к снижению реальных доходов населения, которую мы наблюдали в прошлом году, то реализовать какие-то положительные направления социальной политики будет очень сложно.

Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт»:

— Основное, что прозвучало в послании: президент сразу отметил — времени на раскачку у нас нет. Озвученные им задачи абсолютно созрели, и в ближайшее время их нужно выполнять.

Для бизнеса и предпринимателей очень важной является инициатива регуляторной гильотины. Совершенно нет времени анализировать те правила и порядки, которые достались нам еще со времен зарождения СССР. Сегодня в стране около 2 млн регуляторных документов. Президент поставил задачу к февралю 2020 года отсечь неактуальные нормативно-регулирующие документы. Это существенно снизит административное давление на бизнес и предпринимателей. Другой вопрос — готовы ли сами органы контроля и надзора к такой «перезагрузке».

Если говорить об агропромышленном комплексе, то важным считаю акцент и ориентацию на несырьевой экспорт продукции. Это возможность получения добавленной стоимости для каждого региона Российской Федерации: сырье мы уже научились производить и продавать, сейчас задача на этом зарабатывать — просто валовая экспортная выручка сегодня уже неактуальна. Для вывода продукции на зарубежные рынки создано большое количество институтов развития экспорта. В АПК ожидаю больше предметных решений относительно экспортной специализации и поиску нишевых продуктов. Мы можем и должны их производить из многообразного сырья, которое можем получать на территории нашей страны. В послании президента прозвучал акцент на уникальную для мирового рынка продовольствия экологическую продукцию. Это наш конек и бонус цены на рынке. Задача — сориентироваться в этой части и бизнесу, и власти, содействовать в продвижении такой продукции на внешних рынках тех стран, которые «отгородились» от нас торговыми барьерами.

Конечно, на все это мало времени: конкуренция ужесточает. Если не успеем и не подкрепим экономику цифровыми решениями, позволяющими увеличить производительность труда и снизить себестоимость, можем потерять возможности для роста.

Экономика нашей страны сегодня, конечно, находится в непростом положении. Это связно в том числе и с мировой конъюнктурой. Ожидаем, что в течение 2019 года удастся избежать волатильности курса рубля и стабилизировать снижение платежеспособного спроса, очень важного для любого предпринимателя.

На мой взгляд, сегодня на уровне всех ветвей власти, бизнеса, населения нужно всем применить свой профессионализм, опыт — и достичь результатов, за которые наши будущие поколения будут нам благодарны.

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС):

— Очень важным считаю все, что было сказано президентом России о поддержке бизнеса, в том числе о снятии административных барьеров. К примеру, сегодня в результате спора между хозяйствующими субъектами нередко возникают уголовные статьи. Эту ситуацию нужно пересматривать — два хозяйствующих субъекта должны договариваться через арбитражный суд. Влияние государства должно быть больше контрольным, чем репрессивным.

Очень хорошее предложение — пересмотр нормативно-правовой базы. Полностью отменять такие документы, конечно, не нужно, так как в той же транспортной сфере крайне важно контролировать пассажирские перевозки, перевозку опасных грузов и т.д. Здесь нужно выстроить правильный баланс в соответствии с современными требованиями. Дело в том, что некоторые виды деятельности в сфере транспорта до сих пор регулируются документами, датированными 70-ми годами прошлого века. Мы часто говорим, что у нас есть правила перевозки железнодорожным транспортом грузов, требующих особого температурного режима. Однако, благодаря новым технологиям, появилось большое количество продуктов питания, которые не требуют перевозки в холодильниках: молоко длительного хранения, консервы, и т.д. В автотранспорте их уже давно перевозят не в рефрижераторах, а на железной дороге это обязательное условие транспортировки. Нужно пересматривать нормативные документы с учетом новых технологий.

Масштабные задачи поставлены президентом по модернизации инфраструктуры, внедрению современных цифровых технологий во многих отраслях экономики, в том числе на транспорте. Это непростая задача, которая требует понимания, работы по внедрению и финансовых ресурсов. Но она крайне необходима, нужна «дорожная карта», регламентирующая этапы движения. Мировая экономика переходит на новый уклад, который будет базироваться на цифровых технологиях, и мы должны идти в этом направлении.

Огромное значение для укрепления каркаса государства имеет развитие транспортной инфраструктуры. Эта задача важна с двух сторон. Во-первых, ее решение позволит объединить регионы, в том числе достаточно отдаленные, за счет формирования стабильных и устойчивых транспортных связей, повышения скорости доставки — это один из самых ключевых критериев конкурентоспособности отрасли. Во-вторых, мы сможем стать полноценным мостом между Европой и странами АТР, так как за счет единого транспортного пространства можем обеспечить быструю доставку грузов, без таможни и прочих контрольных процедур. Но для этого нам нужно наращивать инфраструктуру. Решение этой задачи связано с развитием БАМа, Транссиба, где пропускная способность должна вырасти в 1,5 раза. Для Новосибирска, как для транспортного узла, огромное значение имеет не столько рост объема транзитных грузов, сколько рост транспортных экспортных и импортных потоков, в которых Новосибирск является точкой перевалки или начальной (конечной) точкой.

Больше внимание глава государства в своем послании уделил развитию новых производств, выходу на новые рынки, где может быть представлена российская продукция. Для этого необходимо развивать транспортные связи между Россией и другими странами. Считаю, что при решении этой задачи мало произвести инновационную, привлекательную по цене продукцию, нужно еще грамотно выстроить логистику, чтобы после доставки к потребителю цена была конкурентоспособной. Это основная цель при развитии внешнеторговых отношений.

В целом все задачи, поставленные президентом, реализуемы. Важная роль в их решении отводится не только государству, но и частному бизнесу. В нашей отрасли это касается организации перевозок, экспедиторской деятельности, и многие компании развивают эти направления. В такой ситуации важно, чтобы для бизнеса были созданы благоприятные условия, тогда задачи, поставленные государством, будут решаться более оперативно.

Евгений Бурденюк, исполнительный директор и сопредседатель Новосибирского регионального отделения ООО «Деловая Россия», генеральный директор ГК «Отелит Девелопмент»:

— У меня, в целом, позитивное впечатление от задач, которые озвучены в послании президента России. Многие из них направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше, в первую очередь, речь, конечно, идет о гражданах.

Что касается предпринимателей, то лично у меня здесь складывается противоречивое мнение. С одной стороны, говорится о том, что предприниматели вносят большой вклад в развитие экономики страны, что им нужно создавать благоприятные условия для работы, но фактически получается, что малый бизнес никому не нужен, в отношении него закручиваются гайки, и все больше игроков уходит с рынка. Вчера я был в Москве на конференции по недвижимости. Все участники рынка говорят, что в нашем секторе наступают не самые легкие времена: экономика, арендные ставки, доходы населения падают, а налоговая нагрузка растет. Такое впечатление, что государство находится не в тренде происходящего на рынке. Оно не видит, что такая политика вымывает с рынка предпринимателей. Как в такой ситуации говорить о развитии малого бизнеса — лично мне непонятно. Конкретные шаги в поддержку МСП делаются, но они гораздо меньше ощущаются рынком, чем ужесточение требований, контроля и налогового бремени.

Иногда складывается такое впечатление: Владимир Владимирович — молодец, у него хорошие позитивные намерения, но окружение и система не позволяют их воплощать в жизнь. На каких-то этапах они блокируются. Как руководителя компании меня это не удивляет. Даже в небольшом бизнесе не всегда получается донести позитивные изменения до рядовых сотрудников, а в рамках государства, которое, по сути, тоже является гигантской организацией, инертность мышления еще больше. Все нововведения продираются через бюрократию, госаппарат — и в результате получается, что внедрить их в короткие сроки становится непростой задачей. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что по факту старт реализации задач из нынешнего послания мы увидим только через год. А по многим из тех направлений, о которых президент говорил в 2018 году, работа еще не началась.

Владимир Литвинов, президент группы компаний SKY GROUP:

— Мне крайне понравилась идея, высказанная президентом России, о предоставлении для многодетных семей при рождении третьего и последующих детей из бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Это обалденное предложение! И тут дело не в деньгах, а в том, что, приняв такое решение, государство четко заявит о своей заинтересованности в улучшении демографической ситуации. Для Новосибирской области эта программа также была бы очень важна. Плюс ипотека под 8% годовых. На мой взгляд, это тоже очень интересное предложение для многодетных. Для многих это будет существенным подспорьем.

Что касается застройщиков, то работающим на рынке компаниям тоже нужно задумываться о том, чтобы соответствовать задачам, которые ставит руководство страны. Конечно, тут многие зависит от целей/миссии компании: вкладывают они деньги в стройку, чтобы получить кэш и уйти, либо готовы продолжать работать с своими покупателями, вести их уже как жильцов своих домов. Лично мне давно хотелось проанализировать статистику рождаемости в домах, где на площадке по 19 квартир, и в тех, где созданы комфортные условия для проживания семьи. Уверен, что здесь будет о чем подумать. Например, у нас в «Крымском квартале», который сдан 5 лет назад, скоро появится 400-ый ребенок. О чем-то это говорит. Правда?

Сергей Дьячков, управляющий партнер DSOConsulting:

— Мои впечатления после первого прослушивания речи Путина таковы: похоже, его сильно волнует состоявшееся падение рейтинга. В итоге, например, опять идет речь о пенсиях. А когда проводили решение о пенсионной реформе, каким местом думали? Далее: модернизация системы медицинского обеспечения. А когда ее урезали, опять же каким местом думали? Каким местом думали, когда губили систему сельских клубов? И так далее… Хорошо, конечно, что президент России начал думать о том, как Россию губили много лет. Но о чем он думал в предшествующие годы?

Далее — и для меня едва ли не самое главное — в условиях диктата государственных монополий невозможно создать систему постоянной генерации работающего частного бизнеса — объясните это господину Путину! Ну и созданный им шедевр: «Бизнес не должен постоянно ходить под статьей и чувствовать риск», — считает президент. Который раз он такое говорит? Что изменилось за все эти годы?

То есть господин Путин наконец-то публично обратился к внутрироссийским, прямо скажем, перезревшим темам. Даже не спрашивайте, почему он так долго не обращал на них внимания. Точнее, почему народ все это терпел. Понимаю, почему многие предприниматели отказались комментировать спич президента. Потому что веры у них нет. И лично мне совершенно непонятно, с чего она вдруг появится.

Юрий Верещагин, директор, учредитель ООО «Сервис Дюссельдорф», соучредитель ООО «Альбо Нумисматико», управляющий ООО «РоссПак»:

— Много я разных посланий слышал за свою жизнь. Любое послание надо оценивать по реальным свершениям и делам. Обещаниям давно уже не верю. Основной вопрос звучит так: «Кто это будет делать?» В исполнителях большие сомнения. Чего жду? Жду того, что в экономику будут впрыснуты значительные финансовые ресурсы и это даст оживление. ЦБ и правительство РФ выкачало из экономики ее кровь — деньги. И экономика чахнет на глазах. Это они так с инфляцией борются. Будет инъекция денежная. Посмотрим, что это даст. А так-то все идет по Марксу. Монополизация рынков и удушение мелкого и среднего бизнеса. Федералы, используя административный ресурс, забирают подешевевшие активы по всей стране.

Многие предприниматели, опрошенные корреспондентами InfoPro54, комментировать послание президента РФ отказались, заявив буквально следующее: «Лицемерить не хочется, а правду сегодня говорить опасно…». А некоторые просто сказали: «Послание не смотрел, так как не хочу расстраиваться».

Подготовили Юлия Данилова, Евгения Серегина

Фото с сайта kremlin.ru

Фото экспертов — предоставлены спикерами, из страниц спикеров в соцсетях, из архива редакции