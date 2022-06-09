Банк «Левобережный» бесплатно открывает расчетные счета для бизнеса за 1 день при подключении пакета РКО

Для получения скидки нужно подать заявку на открытие счета на сайте банка. Скидка 50% действует 1 месяц с даты подключения любого бизнес-пакета, кроме «Супер 0». Ваша экономия составит от 285 до 3 485 рублей в месяц в зависимости от выбранного пакета. Предложение действует до 31 декабря 2022 г. На сайте можно подробно ознакомиться с каждым тарифом и сравнить их между собой.

Банк «Левобережный» открывает расчетные счета без необходимости посещения офиса. Оставьте заявку и специалист с вами свяжется. Второй и последующий счета тоже можно открыть без визита в банк, через ОНЛАЙН-офис. Помимо этого, сервис позволяет просматривать электронные документы, подтверждающие факт открытия счета, и заказывать справки о наличии расчетного счета и картотеки, об остатке на счете и об оборотах по нему.

Также банк реализовал для клиентов возможность в ОНЛАЙН-офисе оплачивать накопленными баллами 100% стоимости бизнес-пакетов РКО за считанные минуты. Участие в программе лояльности «Любимый клиент» позволяет обменивать баллы не только на услуги РКО, но и на другие продукты и сервисы банка и его партнеров.

Получить консультацию по РКО можно по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Заполните заявку на открытие счета онлайн.