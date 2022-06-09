«Введение моратория на банкротства — это припарка на деревянную ногу»

— Экономическую ситуацию сегодня вряд ли можно назвать благоприятной, но количество банкротств при этом сокращается. Почему? Это связано с мораторием, который введен 1 апреля и будет действовать в течение полугода. Он запрещает кредиторам инициировать процедуры банкротства. Суды принимают к рассмотрению только те дела, где процедуру инициировал сам должник.

На наш взгляд, решение о введении моратория на банкротства — это припарка на деревянную ногу. Если бизнес отвечает всем критериям банкротства, генерирует убыток, зачем его тянуть и продлевать агонию? Если же бизнес живой, то ему нужно помогать, вводить реструктуризационные процедуры.

У этой проблемы есть еще одна сторона: у нас забывают, помогая компании избежать банкротства, что нередко она должна другому бизнесу. У примеру, считается, что банки — это сильная сторона и им можно не платить, они подождут полгода. А есть еще обычные кредиторы, ресурсоснабжающие организации, организации ЖКХ — и они тоже не могут ничего истребовать с должника. Не вижу в этом ничего хорошего. По факту мы видим, что мораторий на банкротство стимулирует недобросовестное поведение должника: вы мне ничего не сделаете. Он дает возможность на законном основании не платить ничего, даже если на это есть решение суда. Формально в течение полугода мы не можем рассматривать споры о банкротстве, но по истечении 6 месяцев объем работы у судов однозначно увеличится. Судам придется оценивать сделки, которые были проведены за это время, количество фактов недобросовестного поведения должника вырастет. Кредиторам от этого лучше точно не станет.

Кроме того, у нас мораторий носит тотальный характер. Никто не разбирается, какая у бизнеса реальная ситуация, нужна ли эта отсрочка компании или нет. С другой стороны, мы видим появление нового тренда. Сейчас банки при оформлении договоров на кредитование прописывают в документах, что клиент «добровольно» отказывается от моратория — и в случае возникновения проблем банк может его банкротить. Это бьет по хорошим живым предприятиям. Ты тоже должен отказаться от моратория, если хочешь иметь право распределять дивиденды.

В целом, на мой взгляд, мораторий для бизнеса — это популистская история, которая была введена для того, чтобы не допустить шокового развития ситуации в экономике. Куда более актуальным сейчас было бы развитие реабилитационных процедур. Пока их всего две: внешнее управление и финансовое оздоровление — и обе практически не работают. Финансовое оздоровление прописано в законе, но период, который отводится на эту процедуру, слишком короткий. Плюс компания должна предоставить кредиторам банковскую гарантию. Вы можете назвать банк, который выдаст компании, вошедшей в процедуру банкротства, гарантию? Успешных кейсов внешнего управления сегодня тоже крайне мало.

Так что мораторий для бизнеса пока больше минус чем плюс.