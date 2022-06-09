Рекламодателям

В Новосибирске будут отслеживать судьбу выпускников бизнес-инкубаторов

  • 09/06/2022, 17:54
Автор:
новости Новосибирска
Сейчас эти компании пропадают из поля зрения муниципалитета после завершения срока льготной аренды.

В рамках готовящейся программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящее время завершается работа по отслеживанию и возможному сопровождению «выпускников» городских бизнес-инкубаторов.

Людям, размещающимся там, фирмы которых работают более трех лет на рынке, куда деваться? говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. Они выходят из бизнес-инкубатора и пропадают из вида муниципалитета. В оценку деятельности эффективности этого подразделения нужно вносить графу, критерий оценки «что из этого вышло, во что резидентство превратилось» и, более того, предусмотреть, что мы можем дать предпринимателям после завершения их трехлетней программы работы в бизнес-инкубаторе. Мы это доделаем.

В то же время, как показывает динамика последних лет, количество резидентов городских бизнес-инкубаторов растет. Если, по данным городской контрольно-счетной палаты, в период 2018-2020 годов среднегодовая заполняемость инкубатора составляла 80%, то теперь, по данным мэрии, на участие в конкурсе на аренду одного помещения уже претендуют сразу несколько резидентов.

В 20182020 годы полностью отсутствовала информационная повестка в СМИ для предпринимателей, сообщает Витухин. Соответственно, было не такое количество заявок на гранты, конкурсы по бизнес-инкубаторам. Предприниматели зачастую не знали об оказываемых мерах поддержки. В прошлом и текущем годах за счет внутренних перераспределений у нас информационная повестка была сформирована радиоэфиры, телевизионные эфиры. В результате мы имеем 811 заявок на производственные помещения. Мы уже можем выбирать резидента.

По информации контрольно-счетной палаты Новосибирска, городские бизнес-инкубаторы имеют 57 нежилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду, общей площадью 3,2 тысячи кв. м. Ставки арендной платы для МСП: 1 год аренды 40% арендной платы, 2 и 3 годы 60 и 100% соответственно. Доля договоров аренды 20182019 годов с применением понижающего коэффициента для социально ориентированного бизнеса 74%.

 

Ранее редакция сообщала, что для уборки улиц мэрия планирует закупить несколько единиц экспериментальной техники, произведенной в Новосибирске предприятием — экс-резидентом бизнес-инкубатора. 

Фото из группы Бизнес-инкубатора МАУ ГЦРП

295

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап инкубатор господдержка власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

География незаконных мобильных заправок растёт

В Новосибирске «попались» ещё две заправочные станции.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бердчан и искитимцев выбросили из «свалочных» обсуждений

Из итогового протокола таинственным образом исчезли докладчик и десятки выступавших общественников
Читать статью >>
новости бизнеса

Кредиты по льготным ставкам и цифровые решения: что предлагает Сбер для новосибирских предпринимателей

События последних месяцев не могли не сказаться на отечественных предпринимателях, которые стали активнее обращаться за льготными кредитами — многие правительственные программы совсем недавно уже прошли обкатку во время пандемии, а сейчас получили адаптацию под новые реалии.
Читать статью >>
новости Новосибирска

57% торгов на капремонт по-прежнему проходят впустую

Подрядчики не подают заявки. Между тем резкое повышение тарифа на капремонт в 2022 году уже спровоцировало рост задолженности.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

На рынке инертных материалов спрос поддерживают дорожники

09/06/2022, 16:56

МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

09/06/2022, 16:23

География незаконных мобильных заправок растёт

09/06/2022, 15:58

В Новосибирске с работающих ресторанов McDonald’s снимают вывески

09/06/2022, 14:26
Популярное

В проекте «Наставничество» создана тысячная пара

09/06/2022, 17:29

Определен самый популярный у новосибирцев свадебный день лета

09/06/2022, 16:53

ЕГЭ сохранится при переходе к национальной системе образования

09/06/2022, 15:30

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» бесплатно открывает расчетные счета для бизнеса за 1 день при подключении пакета РКО

09/06/2022, 18:01

ВТБ дарит месяц без брокерских комиссий и 20%-ю скидку на год вернувшимся клиентам

08/06/2022, 15:54

Молодёжь – будущее России: об историях успеха молодых сибиряков в номинации «Молодая Сибирь»

08/06/2022, 12:05
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска