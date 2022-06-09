В Новосибирске будут отслеживать судьбу выпускников бизнес-инкубаторов

В рамках готовящейся программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в настоящее время завершается работа по отслеживанию и возможному сопровождению «выпускников» городских бизнес-инкубаторов.

— Людям, размещающимся там, фирмы которых работают более трех лет на рынке, куда деваться? — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Они выходят из бизнес-инкубатора и пропадают из вида муниципалитета. В оценку деятельности эффективности этого подразделения нужно вносить графу, критерий оценки «что из этого вышло, во что резидентство превратилось» и, более того, предусмотреть, что мы можем дать предпринимателям после завершения их трехлетней программы работы в бизнес-инкубаторе. Мы это доделаем.

В то же время, как показывает динамика последних лет, количество резидентов городских бизнес-инкубаторов растет. Если, по данным городской контрольно-счетной палаты, в период 2018-2020 годов среднегодовая заполняемость инкубатора составляла 80%, то теперь, по данным мэрии, на участие в конкурсе на аренду одного помещения уже претендуют сразу несколько резидентов.

— В 2018—2020 годы полностью отсутствовала информационная повестка в СМИ для предпринимателей, — сообщает Витухин. — Соответственно, было не такое количество заявок на гранты, конкурсы по бизнес-инкубаторам. Предприниматели зачастую не знали об оказываемых мерах поддержки. В прошлом и текущем годах за счет внутренних перераспределений у нас информационная повестка была сформирована — радиоэфиры, телевизионные эфиры. В результате мы имеем 8—11 заявок на производственные помещения. Мы уже можем выбирать резидента.

По информации контрольно-счетной палаты Новосибирска, городские бизнес-инкубаторы имеют 57 нежилых помещений, предназначенных для сдачи в аренду, общей площадью 3,2 тысячи кв. м. Ставки арендной платы для МСП: 1 год аренды — 40% арендной платы, 2 и 3 годы — 60 и 100% соответственно. Доля договоров аренды 2018—2019 годов с применением понижающего коэффициента для социально ориентированного бизнеса — 74%.

Ранее редакция сообщала, что для уборки улиц мэрия планирует закупить несколько единиц экспериментальной техники, произведенной в Новосибирске предприятием — экс-резидентом бизнес-инкубатора.