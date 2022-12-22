Банк «Левобережный» дарит скидку 50% на РКО и карту для бизнеса

Скидка предоставляется на абонентскую плату за любой бизнес-пакет РКО, кроме «Платежи без границ». Например, вы можете подключить пакет «Все включено» и заплатить за первый месяц 3 485 рублей вместо 6 970 рублей.

Бизнес-пакеты РКО имеют разнообразное наполнение: бесплатные платежные поручения, льготные тарифы на снятие и зачисление средств на расчетный счет, лимиты на бесплатное перечисление средств на счет физического лица и прочее. Также в стоимость каждого бизнес-пакета входит обслуживание счета, ежемесячное использование интернет-банка и заверение карточки с образцами подписей. При этом расчетный счет будет открыт бесплатно за 2 рабочих часа.

В качестве приятного бонуса участники акции могут бесплатно оформить одну корпоративную карту для юридического лица или бизнес-карту для ИП на выбор. Карты выпускаются мгновенно при обращении в офис банка. С них можно снимать наличные в банкоматах любых банков РФ без комиссии. Корпоративная карта не имеет прямого доступа к расчетному счету компании и подходит для оплаты работниками командировочных расходов. Карту для ИП можно использовать не только для бизнеса, но и для оплаты личных покупок.

Предложением можно воспользоваться до 31 января 2023 г., просто заполните заявку на открытие счета. Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555 и в офисах.

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Фото пресс-службы банка