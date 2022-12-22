Ученые выяснили, почему после заражения COVID-19 у людей пропадает обоняние

Ученые под руководством Брэдли Голдштейна из Университета Дьюка (США) поняли причину, по которой у людей, переболевших коронавирусом, не восстанавливается обоняние, пишет издание Science Translational Medicine. Как оказалось, это связано с уменьшением числа клеток обонятельных нервов, на которые была совершена иммунная атака.

В своем исследовании специалисты использовали образцы обонятельного эпителия, взятые у 24 человек, среди которых было девять пациентов, страдающих от потери обоняния после перенесенного коронавируса на протяжении длительного времени.

В результате проведенного исследования ученые увидели, что происходит процесс обширного проникновения Т-клеток, принимающих участие в формировании иммунного ответа организма, в обонятельный эпителий, причем это проникновение у пациентов продолжалось, несмотря на отсутствие вирусной нагрузки.

По словам экспертов, понимание того, какие области эпителия и какие типы клеток повреждаются больше всего, даст возможность в будущем найти способы лечения этого недуга.

Авторы исследования уверены, что открытие позволит выявить причины и других длительных постковидных симптомов. Это хроническая усталость, одышка, проблемы с памятью и концентрацией, в основе которых могут происходить похожие процессы.

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