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Станция «Спортивная» функционально готова

  • 22/12/2022, 12:38
Автор:
метро в Новосибирск
Дело за малым — оформлением документации.

Строящаяся станция метрополитена «Спортивная» в текущем году будет физически готова. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Станция «Спортивная» в завершающей стадии, сообщает Анатолий Локоть. Нет сомнений, что физическое исполнение состоится в этом году. Дальше техническое оформление всей документации потребует какого-то времени. Но, в принципе, станция уже функционально пригодна.

Напомним, что и на прошлой неделе глава города дал понять, что из-за возможных проволочек с документацией официальное открытие «Спортивной» уйдёт в 2023 год.

Что касается готовности прилегающих объектов, то, в частности, по словам Анатолия Локтя, уже введена в работу, пусть временная, но дорога до нового парка «Арена».

Дорога до парка «Арена» введена, сообщает мэр, Есть формулировка «временное использование», поэтому ездить можно. Более того, весь ЛДС, вот эти миллионы тонн бетона, железа, конструкций, оборудования, провезено по этой дороге. Дорога действует, движение организовано. Там есть знаки. Сейчас стоит задача, чтобы окончательно заработали светофоры.

Напомним, что пока остаётся открытым и вопрос готовности ледовой арены, реализуемой по линии правительства Новосибирской области, что периодически становится поводом для спора новосибирских политиков и общественников. Недавно организованная по инициативе депутатов Заксобрания их экскурсия на строящийся объект ясности не добавила.

При этом в ходе финальной пресс-конференции по итогам года губернатор Андрей Травников заявил, что первые мероприятия на арене могут пройти уже в 2022 году после получения документов на ввод объекта в эксплуатацию, но без зрителей ввиду перебоев с поставками оборудования необходимого для обеспечения безопасности большого количества людей.

 

Ранее редакция сообщала о планах областного правительства по развитию метро в Новосибирске.

 

Фото ООО «СпецТрансСтрой»

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : станция Спортивная Метро Новосибирска


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