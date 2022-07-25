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Банк «Левобережный» и OneTwoTrip дарят путешественникам баллы

  • 25/07/2022, 14:37
Съездить на отдых или в командировку можно выгодно. Оплачивайте билеты и отели в сервисе OneTwoTrip картами банка и получайте бонусные баллы для покупки новых путевок.

новости бизнесаС сервисом OneTwoTrip можно забронировать апартаменты или номер в одном из 2 000 000 отелей по всему миру, купить авиабилет, выбрав среди предложений от 800 авиакомпаний и лоукостеров, приобрести билет на поезд или автобус по России, странам СНГ и Европы. При оплате услуг сервиса клиенты банка получают баллы, которые можно накапливать и обменивать в личном кабинете OneTwoTrip.

При подключении к программе лояльности OneTwoTrip Travel банк начисляет приветственные баллы: 1000 баллов по черным премиальным картам Visa Platinum/Infinite, Mastercard Platinum/World Black Edition и МИР Supreme, 500 баллов – по другим картам Visa и Mastercard. Также клиенты получают от банка за каждые потраченные 100 рублей 2 бонусных балла по премиальным картам и 1 балл – по обычным картам Visa и Mastercard.

Сервис OneTwoTrip начисляет держателям картам дополнительные баллы: 1% от стоимости услуг по авиаперевозке, 2% – по ж/д перевозке, 4% – от стоимости гостиничных услуг.

Вы можете подключить к программе лояльности OneTwoTrip Travel любое количество карт. Проверять число накопленных баллов и тратить их можно в личном кабинете на сайте.

Чтобы путешествовать с выгодой, обратитесь в любой офис Банка «Левобережный». Специалист оформит подходящую карту и подключит вас к программе.

Подробную информацию можно получить на сайте, по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото: unsplash.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Банк Левобережный баллы путешественникам


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