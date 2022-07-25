ОНЛАЙН-офис помогает предпринимателям управлять терминалами эквайринга

ОНЛАЙН-офис позволяет подключать дополнительные торговые точки без похода в банк, выгружать реестры операций в разрезе по точкам продаж и направлять их на электронную почту, просматривать архивные реестры, запрошенные в прошлых периодах, задавать вопросы специалистам в чате и отслеживать статус запросов.

Пользователи сервиса имеют возможность получать детальную статистику по каждому торговому терминалу за год, месяц, день или другой выбранный период в любое удобное время в любом месте.

Помимо этого, в ОНЛАЙН-офисе доступна информация по всем счетам и договорам компании в банке без электронного ключа с компьютера и телефона. Также в ОНЛАЙН-офисе можно получать напоминания о важных событиях по договору, оформлять кредиты и депозиты по упрощенной форме и обмениваться документами с банком. Доступ к программе возможен для нескольких сотрудников компании.

Напоминаем также, что в период до 31 августа новые клиенты банка имеют уникальную возможность оформить эквайринг по сниженной ставке 0,9% годовых. Предложение действует при открытии расчетного счета и подключении одного из бизнес-пакетов РКО – «Эквайринг плюс», «Стабильный» или «Все включено». Условия акции размещены по ссылке.

Подать заявку на подключение торгового эквайринга можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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