Банк «Левобережный» – лидер по выдаче кредитов и банковских гарантий под поручительство Гарантийного фонда НСО

Лучшим партнером Гарантийного фонда НСО признан Банк «Левобережный».

За прошлый год банк выдал 168 поручительств на 780,6 млн рублей. Общая сумма финансирования превысила 2 млрд рублей. Благодаря этим показателям, Банк «Левобережный» занял 1-е место среди 32 финансовых организаций-партнеров Фонда.

Всего же в 2021 году Фонд предоставил субъектам МСП НСО 552 поручительства на сумму более 4 млрд рублей. Объем финансирования составил 11,5 млрд рублей, из них 413 млн рублей – для начинающих предпринимателей.

Коллектив Банка «Левобережный» был отмечен благодарственным письмом губернатора НСО Андрея Травникова за активное участие в реализации на территории НСО национального проекта в части предоставления финансовых ресурсов субъектам МСП.

Также исполнительный директор Фонда Ольга Дронова наградила победителей конкурса «Лучший сотрудник финансовой организации-партнера Гарантийного фонда НСО за 2021 год». Ими стали кредитные инспекторы управления малого и среднего бизнеса Банка «Левобережный» Яна Коняхина, Олеся Клишина, Евгения Кислицына и Алена Емельянова, занявшие 1, 3, 4 и 5 места соответственно. Всего в конкурсе участвовали 150 специалистов.

Добавим, что компании МСБ могут получить в банке кредит на сумму до 20 млн рублей под поручительство Фонда. Срок – до 5 лет. Цели – инвестиции или пополнение оборотных средств. Залог не требуется. Возможна отсрочка погашения основного долга на 3-6 месяцев. Оставить заявку на кредит можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).