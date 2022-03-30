Закрытие российских аэропортов на юге в два раза снизило спрос на посуточную аренду

Российская гражданская авиация столкнулась с санкциями: 27 февраля Евросоюз и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В то же время отдыху на отечественных курортах препятствует запрет Росавиации на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Циан выяснил, как рынок частной посуточной аренды отреагировал на изменения. Отдыхать на российских курортах — дороже на четверть, чем годом ранее. В отсутствии альтернатив на предстоящий сезон отпусков россияне активно ищут квартиры даже в городах, где временно нет авиасообщения.

Помимо ограничений на авиасообщение с другими странами зарубежному отдыху также препятствует ограничения на продажу наличной иностранной валюты и на работу международных платежных систем Visa и Mastercard. Сложнее стало и найти жилье с уходом с российского рынка сервисов бронирования Booking.com и AirBnb.

Закрытие авиасообщения привело к падению туристического спроса в два раза. Снижение коснулось и Сочи, где не действуют ограничения на авиасообщение. Спрос перераспределяется в Сочи с соседних курортов.

Десятидневное снижение спроса сменилось ростом после мартовских праздников. Отдыхать в России стало на четверть дороже, чем год назад. Всего за месяц ставка аренды выросла на 4%. Рантье повышают ставки на фоне возросшей активности. С рынка уходят более компактные лоты с меньшим бюджетом, что также влияет на цены.

Конкуренция усиливается: выбор квартир в посуточную аренду стал выше на треть в годовой динамике и на 13% всего за месяц.

Отдохнуть сейчас в городах-миллионниках будет дороже, чем год назад, на 14%.

С уходом Booking.com количество ежедневно выводимых «новинок» на рынке посуточной аренды увеличилось в три раза.

— Курорты Краснодарского края пользуются рекордным спросом на протяжении последних двух лет по причине пандемии, а теперь — из-за геополитической обстановки и фактически отсутствия возможности полетов в другие страны, — говорит Виктория Кюрихина, главный эксперт Циан.Аналитика. — Несмотря на высокую конкуренцию, ставки к лету будут еще расти — текущая базовая ставка аренды, например, в Сочи — на 12% ниже, чем летом прошлого года. А с учетом невозможности снятия и покупки наличных на протяжении всего предстоящего курортного сезона, отдых в странах даже с доступным авиасообщением остается под большим вопросом. К тому же снятие основных противоэпидемических ограничений только способствует росту спроса на российские курорты ближе к лету.