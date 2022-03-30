Закрытие российских аэропортов на юге в два раза снизило спрос на посуточную аренду

Российская гражданская авиация столкнулась с санкциями: 27 февраля Евросоюз и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В то же время отдыху на отечественных курортах препятствует запрет Росавиации на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ. Циан выяснил, как рынок частной посуточной аренды отреагировал на изменения. Отдыхать на российских курортах — дороже на четверть, чем годом ранее. В отсутствии альтернатив на предстоящий сезон отпусков россияне активно ищут квартиры даже в городах, где временно нет авиасообщения.
Помимо ограничений на авиасообщение с другими странами зарубежному отдыху также препятствует ограничения на продажу наличной иностранной валюты и на работу международных платежных систем Visa и Mastercard. Сложнее стало и найти жилье с уходом с российского рынка сервисов бронирования Booking.com и AirBnb.
— Курорты Краснодарского края пользуются рекордным спросом на протяжении последних двух лет по причине пандемии, а теперь — из-за геополитической обстановки и фактически отсутствия возможности полетов в другие страны, — говорит Виктория Кюрихина, главный эксперт Циан.Аналитика. — Несмотря на высокую конкуренцию, ставки к лету будут еще расти — текущая базовая ставка аренды, например, в Сочи — на 12% ниже, чем летом прошлого года. А с учетом невозможности снятия и покупки наличных на протяжении всего предстоящего курортного сезона, отдых в странах даже с доступным авиасообщением остается под большим вопросом. К тому же снятие основных противоэпидемических ограничений только способствует росту спроса на российские курорты ближе к лету.
Фото: pixabay.com — Akimov_Eduard
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