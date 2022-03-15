Банк «Левобережный» начал прием заявок на кредитные каникулы

Льготный период предоставляется в рамках закона №106-ФЗ по кредитам и кредитным картам, оформленным до 1 марта 2022 года. Приостановить платежи возможно в случае снижения вашего дохода более чем на 30%. При этом сумма потребительского кредита не должна превышать 300 тысяч рублей, ипотечного кредита – 3 млн рублей, автокредита – 700 тысяч рублей, кредитной карты – 100 тысяч рублей.

Миссия банка – это забота о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири. Поэтому специалисты советуют вам серьезно обдумать требования ФЗ и последствия льготного периода. Если вы не сможете документально подтвердить потерю своего дохода в течение 90 дней с момента обращения, льготный период аннулируется, образуется просрочка, будут начислены пени, и это негативно отразится на вашей кредитной истории.

Также банк рекомендует по возможности хотя бы частично погашать кредиты во время кредитных каникул. Данные платежи будут направляться на уменьшение основного долга. Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и в будущем облегчит погашение кредита по окончании льготного периода.

Оставить заявку на кредитные каникулы можно онлайн, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО).

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